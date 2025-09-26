Ecuador votará el 16 de noviembre la consulta sobre la Asamblea Constituyente y el referéndum de Noboa

Archivo - Una urna con la inscripción "El voto es secreto" durante la votación de la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas en el recinto ferial IFEMA en Madrid, España - Europa Press/Contacto/David Canales - Archivo

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador ha aprobado este jueves la convocatoria del próximo 16 de noviembre al doble referéndum sobre la presencia de bases militares extranjeras y la financiación de las organizaciones políticas, así como a la consulta popular para la formación de una Asamblea Constituyente.

"El pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión del 25 de septiembre, ha aprobado el inicio del proceso y la convocatoria de la 'Consulta Popular 2025', luego de que la Corte Constitucional emitiera un dictamen favorable sobre el Decreto (...) referente a la instalación de una Asamblea Constituyente", ha anunciado en un comunicado difundido en la red social X por su presidenta, Diana Atamaint.

El documento precisa asimismo que "con el objetivo de optimizar recursos, el organismo ha resuelto unificar los procesos, modificar el calendario electoral y mantener el presupuesto recientemente aprobado, de manera que el domingo 16 de noviembre la ciudadanía se pronuncie en una sola jornada".

De este modo, el electorado ecuatoriano responderá en menos de dos meses a las preguntas sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país y sobre la financiación pública de las organizaciones políticas y, simultáneamente, a la consulta sobre la formación de una Asamblea Constituyente que diseñe un proyecto de ley para una nueva Carta Magna.

El anuncio ha llegado un día después de que el Tribunal Constitucional diese luz verde al referéndum, propuesto por el presidente del país, Daniel Noboa, tras constatar que el Ejecutivo ecuatoriano había subsanado los ajustes para que los ciudadanos sean informados de manera "clara y transparente".