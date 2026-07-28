Edmundo González reitera su compromiso con el cambio en Venezuela dos años después de las elecciones

Edmundo González durante la ceremonia de entrega de premios de la 34.ª edición del Premio Convivencia en el Senado. - Europa Press/Contacto/Atilano Garcia

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder opositor venezolano Edmundo González ha reiterado este martes su compromiso con el cambio político en Venezuela, dos años después de las elecciones del 28 de julio en las que Nicolás Maduro se proclamó vencedor sin presentar los documentos electorales que confirmen su triunfo y que la oposición sostiene que le dieron la victoria a su candidato.

"Mi compromiso es seguir dedicando todas mis fuerzas a que la voluntad de cambio expresada el 28 de julio encuentre su plena realización en una Venezuela democrática", ha señalado en un video publicado en redes sociales con motivo del segundo aniversario de los comicios que abrieron una nueva fase en la crisis política en Venezuela

González, candidato opositor de consenso en dichos comicios después de que las autoridades electorales apartaran del proceso a María Corina Machado, ha enfatizado que "la voluntad de un pueblo nunca prescribe".

Según ha incidido, esta "permanece madura, encuentra su camino y termina transformando la historia". "Ningún país vuelve a ser el mismo cuando ciudadanos descubren que también son responsables de su destino", ha subrayado.

El veterano diplomático venezolano se ha referido a los comicios presidenciales de 2024 como "el día en que un pueblo mayoritario y decidido ejerció plenamente su derecho a elegir su destino".

"Ese derecho pertenece a los venezolanos, pertenece a toda una nación que demostró que vivir en libertad, era más fuerte que el miedo", ha apuntado para señalar que aquel día el país "recuperó la certeza de que podía construir un futuro distinto".

"Esa certeza sigue viva y hoy nos vuelve a pedir confianza en nuestras propias capacidades", ha resumido Edmundo González que ha tenido palabras igualmente para la reciente catástrofe vivida en Venezuela con el doble terremoto del pasado 24 de junio, declarando que la sociedad ha "crecido" y sido "consciente de su fuerza". "Vimos a la gente ayudando a la gente. En ello se ha sostenido el país", ha zanjado.