EEUU acusa a China de "expandir masivamente" su arsenal de armas nucleares

Archivo - El vicesecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Control de Armas y No Proliferación, Christopher Yeaw, en noviembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Michael Brochstein - Archivo

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han acusado este lunes a China de "expandir masivamente" su arsenal de armas nucleares y ha insistido en su exigencia a Pekín para que participe en un "proceso multilateral" para el control de armas, algo rechazado por el gigante asiático, tras las expiración a principios de febrero del Nuevo START.

"Quizá el mayor fallo del Nuevo START es que no tuvo en cuenta el aumento sin precedentes, deliberado, rápido y opaco de sus armas nucleares por parte de China", ha dicho el vicesecretario de Estado sobre Control de Armamento y No Proliferación, Christopher Yeaw, durante una comparecencia ante la Conferencia de Desarme en la ciudad suiza de Ginebra.

"A pesar de sus afirmaciones en sentido contrario, China ha expandido de forma masiva, deliberada y sin limitaciones su arsenal nuclear, sin transparencia ni indicaciones sobre la intención o punto final para China", ha manifestado, antes de subrayar que Washington considera que Pekín podría lograr "paridad" con los arsenales de Estados Unidos y Rusia "en los próximos cuatro o cinco años".

Así, se ha preguntado "cómo es posible tomarse en serio la doctrina china sobre no ser los primeros en usar (armas nucleares) cuando no es posible una verificación de este aumento masivo y opaco". "¿Cómo podemos entender los cálculos de Pekín sobre una 'disuasión mínima necesaria' si estas cifras siguen aumentando?", ha cuestionado.

"China ha dicho en el pasado que no puede participar en conversaciones con Estados Unidos sobre una reducción de riesgos por una falta de confianza, pero espera que el mundo confíe en que ellos no serán los primeros en usar armas nucleares", ha manifestado, al tiempo que ha argüido que "en el momento de la firma del Nuevo START, China tenía unas 200 armas nucleares, mientras que ahora está en camino para contar con material fisible para más de mil armas nucleares de cara a 2030".

"China es el único país del P5 --los cinco Estados con armas nucleares que firmaron el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP)-- que no cuenta con una moratoria sobre la producción de material fisible para fines armamentísticos. Podemos ver que esto puede ser un problema", ha subrayado.

Yeaw ha insistido durante su comparecencia en que el mundo "ha entrado en una nueva era sobre el control de armas nucleares, una que aborde las realidades sobre el contexto actual", después la expiración del Nuevo START y a raíz de las "violaciones" del tratado por parte de Rusia "desde 2022", incluida "su suspensión de la aplicación" del mismo desde 2023.

"El tratado no abordaba el gran arsenal de armas nucleares no estratégicas de Rusia", ha dicho, antes de ahondar en que "este arsenal cuenta con 2.000 cabezas nucleares y ha sido una preocupación desde hace tiempo para Estados Unidos y sus aliados" y agregar que el documento tampoco incluía otras armas desarrolladas por Moscú como el misil 'Skyfall' y el torpedo 'Poseidon'.

Por ello, ha hecho hincapié en que "la expiración del Nuevo START llegó en un momento propicio no solo para Estados Unidos, no solo para los Estados con armas nucleares, si no para todos los países, ya que permite un impulso renovado en el objetivo final de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump para un mejor acuerdo".

"Pedir a Estados Unidos que se confine a límites bilaterales en Rusia, especialmente mientras Moscú ayuda a aumentar las capacidades de Pekín para incrementar el tamaño de su arsenal, poniendo más presión sobre los requisitos a Estados Unidos, es la definición de un mal acuerdo", ha destacado, al tiempo que ha esgrimido que la falta de un nuevo acuerdo tras la expiración del Nuevo START "no significa que Estados Unidos abandone o ignore el control de armas".

"De hecho, es al revés. Es Trump quien ha pedido un mejor acuerdo. Debemos preguntarnos por qué no hemos visto al resto de los Estados con armas nucleares sumarse a este llamamiento. Estados Unidos propone una estabilidad estratégica modernizada y multilateral en las discusiones de control de armas", ha defendido Yeaw, quien ha insistido en que esto "podría evitar una carrera a nivel de armas nucleares".

REITERA LAS ACUSACIONES SOBRE UNA PRUEBA NUCLEAR

Por otra parte, ha reiterado las acusaciones de Washington contra Pekín sobre una supuesta prueba nuclear secreta llevada a cabo en 2020, un extremo que ha sido rechazado en varias ocasiones por Pekín. Las autoridades de Rusia han negado también que Moscú o el gigante asiático hayan llevado a cabo este tipo de pruebas durante los últimos años, pese a las sospechas vertidas por Estados Unidos.

Yeaw ha apuntado a "una probable explosión nuclear" cerca del centro subterráneo de pruebas de Lop Nur, donde se habría registrado un terremoto de magnitud 2,75 en la escala abierta de Richter, según los datos de Washington. "Es una probable explosión, a partir de comparaciones con explosiones y terremotos anteriores", ha destacado.

"Las señales sísmicas apuntan a un solo golpe, algo que no es típico en las explosiones mineras", ha dicho, al tiempo que ha detallado que se habría tratado de "una explosión nuclear de diez toneladas", si bien ha afirmado que Pekín habría usado técnicas para intentar enmascarar la prueba que podrían provocar que parte de la potencia no haya sido registrada.

"China ha intentado dificultar desde el inicio las labores de supervisión de la comunidad internacionales sobre sus pruebas", ha reseñado Yeaw, quien ha destacado que Pekín "rechazó permitir la colocación de estaciones sísmicas a una distancia comparable de Lop Nur de las que Estados Unidos permitió de su lugar de pruebas en Nevada". "De hecho, China exigió que todas estas estaciones estuvieran en el este, lejos de su lugar de pruebas nucleares", ha agregado.

En esta línea, ha remarcado que "China también ha aplazado la certificación de sus dos principales estaciones sísmicas desde hace cerca de 20 años". "Hasta la fecha no ha permitido que sus cuatro estaciones auxiliares sean certificadas, a pesar de que fueron instaladas y han estado operativas desde los años ochenta, con asistencia y colaboración de Estados Unidos", ha puntualizado.

"Se trata de actividades preocupantes que no son las que llevaría a cabo un país que quiere ser transparente sobre sus actividades", ha zanjado Yeaw, quien durante las últimas semanas ha insistido en la exigencia de la Administración Trump para abordar la supuesta amenaza del programa nuclear de China y lograr que Pekín entre en unas conversaciones multilaterales sobre control de armas.