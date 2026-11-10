EEUU adopta medidas para la seguridad de sus tropas en Europa y evita pronunciarse sobre rotaciones en Reino Unido

Archivo - Un avión de reabastecimiento Boeing KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la base de Mildenhall, en Reino Unido (archivo) - Norbert Voskens / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha recalcado este martes que adopta "acciones coordinadas y apropiadas" para garantizar la seguridad de sus efectivos desplegados en Europa y ha destacado que sus aviones "rotan entre instalaciones por diversas razones", tras las informaciones sobre la supuesta salida de una decena de aparatos de reabastecimiento de una base aérea en Reino Unido por supuestos riesgos de seguridad no especificados.

"Las aeronaves de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rotan entre diversas instalaciones y ubicaciones operativas por diversos motivos, incluidos el entrenamiento y las necesidades derivadas de situaciones reales", ha señalado un portavoz del Mando Europeo de Estados Unidos (EUCOM) en declaraciones a Europa Press, en las que ha recordado que "la presencia de aeronaves militares estadounidenses se rige por acuerdos de acceso, establecimiento de bases y sobrevuelo suscritos con nuestros aliados y socios".

"Por razones de seguridad operativa, no ofreceremos más información sobre el movimiento de estos activos", ha recalcado, antes de ahondar en que, por estos mismos motivos, no dará tampoco detalles sobre "medidas específicas de protección" de sus fuerzas. "Evaluamos constantemente diversos factores que determinan qué medidas se implementan o modifican", ha asegurado.

Así, ha destacado que las bases aéreas de Mildenhall --de la que habrían despegado los citados aviones-- y Lakenheath, en Reino Unido, "permanecen vigilantes" ante cualquier contingencia, labores que se acometen "en estrecha colaboración" con las autoridades británicas. "Estamos adoptando, de manera coordinada, las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de nuestro personal militar, de los civiles, tanto estadounidenses como del país anfitrión, de los contratistas y de todas nuestras familias", ha esgrimido.

"Proteger nuestra comunidad compartida es una responsabilidad conjunta", ha destacado el portavoz del EUCOM, que ha pedido por ello a todos los ciudadanos que "colaboren en este esfuerzo" a través de la entrega de información a las autoridades locales sobre "cualquier actividad inusual o sospechosa".

Estas declaraciones llegan después de que medios británicos y estadounidenses informaran sobre la salida de la base de Mildenhall, situada en Suffolk, de al menos diez aviones de reabastecimiento de la Fuerza Aérea estadounidense, que se habrían trasladado a otras instalaciones en Reino Unido y en otros países europeos, entre ellos Alemania e Italia.

Por su parte, un portavoz del Ministerio de Defensa británico ha manifestado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión BBC que Londres "no se pronuncia habitualmente sobre las actividades de otras naciones". "Los aviones y otros efectivos se trasladan de forma regular, en línea con los requisitos operativos", ha zanjado.

Según las informaciones recogidas por el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', esta decisión habría estado motivada por supuestas amenazas de Irán, si bien este extremo no ha sido confirmado oficialmente, semanas después de que Estados Unidos retirara sus bombarderos de la base de Fairford tras un incidente de seguridad presuntamente relacionado con Teherán.

Las autoridades británicas detuvieron a ocho personas por su presunta implicación en la preparación de un atentado terrorista contra la base aérea, con dos de ellas ya imputadas por prestar ayuda a la Inteligencia de Irán, a la que se achaca el incidente, si bien Teherán se ha desvinculado totalmente del incidente.

La base de Fairford, situada en en el condado inglés de Gloucestershire, había sido usada recientemente para el despliegue de bombarderos estadounidenses en el marco del conflicto abierto en Oriente Próximo a raíz de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.