EEUU advierte a sus aliados ante su guerra económica contra Irán: "O estáis con nosotros o estáis contra nosotros"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la salida de la Casa Blanca, en Washington DC - Europa Press/Contacto/Andrew Thomas

El secretario del Tesoro rebaja el tono en cuanto a China: "Muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado"

Descarta retomar las hostilidades a gran escala durante la operación, si bien "depende del criterio del presidente"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha instado todos sus aliados a tomar partido --"o estáis con nosotros o estáis contra nosotros"-- en la guerra económica contra Irán anunciada en la víspera por el inquilino de la Casa Blanca, de la que ha apuntado que dará detalles el próximo lunes en una rueda de prensa.

"O estáis con nosotros o estáis contra nosotros", ha advertido Bessent en fragmento de una entrevista con la cadena estadounidense CNBC en el que ha lanzado múltiples advertencias a todos los aliados de Washington, sin definir el rango de la etiqueta ni singularizar a ninguno de los países englobados.

En este sentido, el secretario del Tesoro ha continuado apelando a los socios: "Queréis que este régimen asesino termine. Y si insistís en hacer negocios con ellos, ya sea transfiriendo dinero, comprando su petróleo, realizando primero el transporte marítimo, entonces el Tesoro de Estados Unidos y el Gobierno de Estados Unidos pondrán todo su poder y fuerza para obligaros", ha espetado.

A renglón seguido, ha extendido la premisa a todos los países del mundo, próximos o no a Washington: "Es hora de que nuestros aliados y el resto del mundo tomen una decisión", ha manifestado.

Preguntado por si su amenaza se extiende a China, el principal competidor económico de Estados Unidos, el jerarca norteamericano ha cambiado de tono y ha precedido su respuesta matizando que "muchas conversaciones es mejor tenerlas en privado".

De todos modos, ha mostrado su confianza en que "todos quieren que se reabra el estrecho (de Ormuz) y que bajen los precios de la energía". "Los chinos obtienen el 50% de su energía del interior, del Golfo; así que se harían un gran favor uniéndose a la causa", ha razonado.

PROMETE QUE LA COMBINACIÓN DE BLOQUEO Y SANCIONES "FUNCIONARÁ"

Paralelamente, Bessent ha señalado que dará una rueda de prensa el próximo lunes a fin de dar información acerca de esa guerra económica avanzada por Trump, aunque ha adelantado parte de la estrategia de la Casa Blanca:

"Vamos a aplastar la economía de este régimen asesino, lo que limitará su capacidad de proyectar poder a través de sus representantes", ha asegurado, agregando que "no podrán pagar al Ejército".

Asimismo, ha señalado "una inflación sustancial, tanto inflación de alimentos como inflación general, en Irán", y ha rechazado las estimaciones negativas por parte de algunos analistas al respecto de tal estrategia. Con todo, Bessent ha defendido que esta táctica "sí funciona". "Tenemos una combinación. Es un golpe doble. Tenemos el bloqueo y vamos a imponer las sanciones más severas de la historia", ha avanzado, insistiendo en que "esto funcionará".

De hecho, ha comparado la enunciada estrategia con las campañas emprendidas anteriormente por la Administración Trump: "Funcionó en Venezuela cuando impusimos el bloqueo. Está funcionando en Cuba ahora mismo. Y va a funcionar en Irán, y vamos a derrocar a este régimen", ha declarado.

BESSENT DESCARTA HOSTILIDADES A GRAN ESCALA

Este modo de actuación descartaría una guerra a gran escala, como el propio secretario ha reconocido: "Si estamos ejerciendo la máxima presión económica, entonces eso significa que probablemente no habrá un reinicio cinético a gran escala", ha estimado, si bien ha querido apuntar que "esto depende del criterio del presidente" Trump.

Bessent ha pronunciado estas palabras al admitir "no estar seguro de por qué el petróleo ha surgido" en bolsa tras la declaración de esta guerra económica.

"Creo que los mercados petroleros están malinterpretando el significado de esta presión económica", ha afirmado, asegurando que Estados Unidos tiene "el control del estrecho" de Ormuz y que las fuerzas norteamericanas pueden "continuar extrayendo grandes cantidades de energía" (hidrocarburos) del enclave utilizando "el carril sur".

Las autoridades iraníes han rechazado en múltiples ocasiones la posibilidad de que exista un modo seguro de atravesar el estrecho de Ormuz por ese carril sur, que estaría situado frente a las costas de Omán, y la zona ha sido frecuente escenario de explosiones en buques cargueros, mercantes y petroleros, bien por la detonación de minas o por el impacto de proyectiles.

Sin embargo, el portal de noticias Axios recogió en la víspera que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han establecido un corredor meridional por el que entre 15 y 20 petroleros han entrado y salido del estrecho cada noche, transportando unos 10 millones de barriles de petróleo diarios --aproximadamente la mitad del volumen anterior a la guerra--, según dos funcionarios estadounidenses.

"Llevamos ya dos meses controlando el carril sur del estrecho de Ormuz. La Guardia Revolucionaria Islámica puede ser un fastidio, pero no controla el estrecho. Nosotros sí", declaró uno de los responsables, que, según el medio estadounidense, tiene conocimiento directo del asunto.