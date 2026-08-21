China reitera que las amenazas económicas de EEUU contra Irán "no tienen encaje en el Derecho Internacional"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han reiterado este viernes la condena de las amenazas económicas de Estados Unidos contra Irán, a quien busca someter a una "guerra económica", y han expresado que este proceso de aislamiento "carece de encaje en el Derecho Internacional y es, por lo tanto, ilegal.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha indicado en una rueda de prensa que la guerra comercial anunciada por Washington se basa en "sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en el marco del Derecho Internacional".

"China se opone a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento y que no están autorizadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha manifestado Lin, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'.

En este sentido, ha pedido a las partes implicadas "actuar de manera responsable y resolver los problemas pendientes por la vía política y diplomática".

El miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el inicio de una "operación económica" contra Irán, que describió como un proceso de "aislamiento de una escala sin precedentes". Por su parte, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha instado a Pekín a participar en la campaña e imponer sanciones contra el país asiático.