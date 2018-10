EEUU advierte a Irán de que "la ira del mundo caerá sobre ellos" si desarrollan armas nucleares

Publicado 23/06/2018 19:24:22 CET

WASHINGTON, 23 Jun. (Reuters/EP) -

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha advertido este sábado a Irán de que "la ira del mundo caerá sobre ellos" si desarrolla armas nucleares, aunque ha matizado que espera que no sea necesario que Estados Unidos responda militarmente a Teherán.

"Espero que comprendan que si incrementan su programa nuclear, la ira del mundo caerá sobre ellos", ha afirmado Pompeo en una entrevista realizada el viernes y emitida este sábado por la cadena NBC. "Si avanzan en un programa armamentístico, el mundo entero lo verá como inaceptable y acabaremos en el camino que creo que interesa menos a Irán", ha añadido.

Sin embargo, ha matizado que no se refería a una respuesta militar estadounidense. "Cuando me refiero a la ira no quiero que se confunda con acción militar. Cuando digo ira, me refiero al oprobio moral y la potencia económica que les caerá encima. De eso estoy hablando. No estoy hablando de una acción militar. Espero sinceramente que nunca sea el caso. Eso no le interesa a nadie", ha indicado.

Ante una nueva pregunta de si Estados Unidos hará todo lo que sea necesario para evitar que Irán tenga armas nucleares, Pompeo respondió: "el presidente Trump ha sido meridiano en sus declaraciones: Irán no podrá conseguir armas nucleares".