EEUU afirma que los "atroces ataques" rusos sobre Kiev "amenazan la paz que busca Trump"

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos para Ucrania, Keith Kellogg, ha lamentado este jueves el ataque mortal a gran escala que han lanzado las fuerzas rusas sobre Kiev y ha advertido de que este tipo de "atrocidades" ponen en riesgo los esfuerzos del presidente estadounidense, Donald Trump, para lograr la paz.

Kellogg se ha referido a este último ataque sobre la capital ucraniana como el segundo más grande de toda la guerra, para los que Rusia ha utilizado 600 drones y una treintena de misiles. "¿Los objetivos? No eran soldados ni armas, sino zonas residenciales de Kiev", ha afeado el enviado especial de Trump.

Asimismo, ha remarcado que otras instalaciones civiles e incluso oficinas diplomáticas de la Unión Europea y una institución cultural de Reino Unido han sido golpeadas. "Estos atroces ataques amenazan la paz que el presidente Donald Trump está buscando", ha dicho.

Los ataques que han caído durante la pasada noche en Kiev han dejado por el momento 19 muertos y más de 60 heridos, cifras que podrían aumentar con el paso de las horas a medida que continúan las labores de emergencia y de rescate.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que con estos nuevos ataques, Rusia vuelve a mostrar al mundo entero que no ansía la paz y ha reclamado a la comunidad internacional que intensifique las sanciones. "Sólo entienden de fuerza y presión. Por cada ataque, debe sufrir las consecuencias", ha dicho.

Por su parte, Rusia ha argumentado que los ataques han sido dirigidos con éxito hacia "empresas del complejo militar-industrial y bases aéreas en Ucrania".