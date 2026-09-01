EEUU afirma que "condena la violencia criminal de cualquier parte" tras el ataque a un equipo de NBC en Cisjordania

Archivo - Un colono israelí en un asentamiento próximo a Nablús, en Cisjordania - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado este lunes que "condena la violencia criminal de cualquier parte en Cisjordania" y ha reclamado "investigaciones, arrestos y condenas para los responsables", tras el ataque perpetrado el sábado por colonos israelíes contra cuatro miembros de un equipo de la televisión estadounidense NBC News y una palestina a la que estaban entrevistando en la localidad cisjordana de Yalud.

"Condenamos la violencia criminal de cualquier parte en Cisjordania y exigimos investigaciones, arrestos y condenas para los responsables", ha declarado a Europa Press un portavoz del Departamento de Estado que ha asegurado que la cartera está "al tanto de las informaciones" y que está dando seguimiento a la situación.

La diplomacia estadounidense ha remarcado "no tener mayor prioridad que la seguridad de los estadounidenses" y mantener "un diálogo constante" con sus socios a fin de "mejorar la estabilidad y la seguridad en Cisjordania".

El equipo de la NBC --un periodista, un conductor, un cámara y un productor-- fue asaltado cuando entrevistaban a una mujer palestina de 51 años. "Nos golpearon y saltaron a por el coche", relató el periodista Matt Bradley, que recibió dos golpes en un brazo. La mujer palestina, Aida Ahmed Abdulá, quedó tendida en el suelo tras el ataque y tuvo que ser atendida por la Media Luna Roja palestina.