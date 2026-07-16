EEUU anuncia aranceles del 25% a "la mayoría" de importaciones de Brasil tras acusar a Lula de no negociar "de buena fe"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado este miércoles la imposición de un arancel del 25% a "la mayoría" de las importaciones brasileñas, arguyendo como detonante de esta decisión la falta de "buena fe" del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la hora de negociar con Washington.

"El presidente (Donald) Trump ha ordenado al Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) que imponga un arancel del 25% a la mayoría de las importaciones brasileñas", ha anunciado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un mensaje en redes en el que ha llamado a que "no haya ninguna duda sobre el motivo: el presidente Lula y su Gobierno no han negociado de buena fe con Estados Unidos".

A renglón seguido, el alto funcionario norteamericano ha aseverado que las políticas económicas adoptadas por el jefe del Planalto "son perjudiciales tanto para los estadounidenses como para los brasileños". "Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a la consecución de un acuerdo que beneficie al pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio que hay que pagar por ello", ha espetado.

Horas antes, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció en una entrevista con Bloomberg TV que, "probablemente", la Administración Trump adoptaría esta medida tras la conclusión de una investigación de comercio.

"No está claro qué productos, si es que hay alguno, quedarían exentos del arancel ni cuándo entrarían en vigor estos aranceles", manifestó Greer en dicha entrevista.

La referida investigación, explica Bloomberg, acusaba a Brasilia de incurrir en prácticas que discriminan y suponen una carga para el comercio estadounidense, señalando específicamente su servicio de pagos electrónicos, conocido como Pix, que utilizan a diario millones de brasileños.

Concretamente, el texto señala que Brasil "ha perjudicado injustamente" a los proveedores estadounidenses de servicios de pago electrónico competidores al adoptar políticas que favorecen a Pix, un sistema similar a Bizum, que ha sido recientemente inscrito por el Gobierno brasileño como 'marca de renombre' ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para que quede protegida si comercializa más productos o servicios para los que fue concebida originalmente, sobre todo tras las críticas de Estados Unidos.

Este anuncio contraste con los pasos dados a comienzos del presente mes de julio por ambas administraciones, en la medida en que el Ejecutivo lusófono parecía haber intensificado sus negociaciones con Washington en aras de cerrar próximamente un acuerdo comercial que rebaje o elimine los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a las mercancías del país que originalmente decretó en represalia por el juicio por intento de golpe de Estado al expresidente brasileño Jair Bolsonaro.