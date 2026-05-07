EEUU anuncia una reunión entre representantes de Líbano e Israel el 14 y 15 de mayo

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado jueves un nuevo encuentro entre delegaciones de Líbano e Israel para poner fin a los combates entre el partido-milicia Hezbolá y el Ejército israelí, que se celebrará los próximos 14 y 15 de mayo, presumiblemente en Washington.

El Departamento de Estado ha señalado en declaraciones a Europa Press que "las conversaciones tendrán lugar el próximo jueves y viernes", sin dar más detalles y sin confirmación hasta el momento por parte de las autoridades libanesas e israelíes.

Será la tercera vez que representantes de los dos países se den cita en la capital estadounidense para tratar de terminar con el conflicto desde principios de abril, cuando acordaron un alto el fuego, extendido posteriormente.

Esta tregua, sin embargo, no ha puesto fin al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá ni a los ataques de Israel, que deja en el país vecino más de 2.700 muertos y 8.400 heridos desde el 2 de marzo, día en que se reactivaron los enfrentamientos entre ambas partes.