EEUU aplaude la "valiente" decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas con Irán

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, durante un acto por los Juegos Panamericanos. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha aplaudido este jueves la decisión del Gobierno de Keiko Fujimori en Perú de romper relaciones con Irán alegando el "deterioro democrático" y "la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz" entre otros motivos.

"Estados Unidos elogia la decisión de Perú de romper las relaciones diplomáticas con Irán. El régimen iraní ha explotado durante mucho tiempo su presencia diplomática en el extranjero para sembrar caos y terror", ha afirmado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

De esta forma, ha aplaudido el "valiente paso" de Perú, que envía un "mensaje claro". "El terrorismo del régimen, en el país y en el extranjero, no quedará sin respuesta", ha subrayado.

Lima dio el paso de "romper relaciones diplomáticas" con Irán, no así las consulares, aduciendo la situación interna del país, pero también la alteración al comercio mundial con las tensiones en Ormuz y la "obstrucción" a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio.