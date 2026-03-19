EEUU asegura que no prevé "restricciones" a la exportación de petróleo y gas

El secretario de Enegía dre Estados Unidos, Chris Wright - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha asegurado este jueves que el Gobierno del país norteamericano no prevé imponer "restricciones" a las exportaciones de petróleo y gas, en medio de la crisis de carburantes por la escalada del conflicto en Oriente Próximo, incluido el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

"La Administración (de Donald) Trump no tiene previsto imponer restricciones a las exportaciones de petróleo y gas", ha querido aclarar el secretario en un breve mensaje en redes sociales, donde ha presumido de que Estados Unidos sea "el mayor exportador de gas natural y uno de los principales exportadores de petróleo".

"Gracias al presidente Trump, Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo y gas natural", ha agregado Wright, en una jornada en la que el crudo y el gas han experimentado una fuerte subida de precios, después de los ataques contra refinerías en el marco de la guerra en Oriente Próximo.

En concreto, Irán ha atacado un complejo de gas natural licuado situado en la localidad qatarí de Ras Lafan, después de que Israel bombardeara uno de sus más importantes yacimientos de gas, el campo de South Pars.