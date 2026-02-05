EEUU asegura que quiere "mantener límites" a los arsenales nucleares tras la expiración del Nuevo START

Archivo - El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha asegurado este jueves que la Administración de Donald Trump quiere "mantener límites" a los arsenales nucleares tras la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START, antes de insistir en su voluntad de que China se sume a unas "conversaciones de control de armas".

Fuentes del Departamento de Estado han indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que "Trump ha hablado en repetidas ocasiones sobre abordar la amenaza que suponen para el mundo las armas nucleares", ante de resaltar que el inquilino de la Casa Blanca "ha indicado que quiere mantener límites a las armas nucleares".

Asimismo, han subrayado que la voluntad expresada por Trump incluye además "implicar a China en las conversaciones de control de armas", al tiempo que han apuntado que "el presidente (estadounidense) decidirá el camino hacia adelante en el control de las armas nucleares". "Es algo que aclarará cuando considere oportuno", han zanjado.

Las palabras llegan horas después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que "ahora mismo" no hay "ningún anuncio" por parte de Estados Unidos relativo a la expiración del Nuevo START y adelantara que el mandatario "opinará más tarde sobre esto".

"Obviamente, el presidente ha sido claro en el pasado sobre que para tener un verdadero control de armas en el siglo XXI es imposible hacer algo que no incluya a China debido a su vasto y rápidamente creciente arsenal (de armas nucleares)", manifestó. Pekín ha reiterado este mismo jueves que no contempla participar en estas conversaciones dado que sus fuerzas nucleares "no están al mismo nivel" que el de las dos principales potencias mundiales.

Por su parte, el Kremlin ha afirmado este mismo jueves que considera "negativa" la expiración del tratado, alcanzado con Estados Unidos en 2011 y que ha decaído durante la jornada ante la falta de un acuerdo para un nuevo marco, lo que implica que por primera vez en más de medio siglo no hay en pie una estructura de control de este tipo de armamento entre ambos países. Además, ha insistido en que su propuesta a Washington para "mantener el techo de restricciones durante un año" continúa "sin respuesta".

El tratado, firmado en abril de 2010 en Praga por los entonces presidentes de Estados Unidos y Rusia, Barack Obama y Dimitri Medvedev, respectivamente, entró en vigor en febrero de 2011 tras la ratificación de documento por parte de ambos países. Sin embargo, el mandatario ruso, Vladimir Putin, anunció que Rusia suspendía su participación en febrero de 2023, en medio de la invasión de Ucrania, sin que las partes hayan acordado su renovación.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha descrito en las últimas horas la expiración del tratado como "un momento grave para la paz y la seguridad internacional", dado que "no hay límites vinculantes sobre los arsenales nucleares estratégicos" de estos dos países. "Esta disolución de décadas de logros no podría tener lugar en peor momento, ya que el riesgo del uso de un arma nuclear es el más elevado en décadas", dijo, si bien abogó por "reiniciar y crear un régimen de control de armas adecuado a un contexto en rápida evolución".