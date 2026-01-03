EEUU captura a Maduro en una incursión en Caracas y anuncia que "se hará cargo" de Venezuela

Nicolás Maduro - GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido quien ha informado de la incursión militar que ha permitido la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas, y quien ha anunciado que Estados Unidos "se hará cargo" del gobierno de la nación petrolera.

"Ya hemos llegado, pero nos quedaremos hasta que se produzca la transición adecuada. Así que nos quedaremos, nos vamos a hacer cargo, en esencia, para que la transición sea posible", ha explicado Trump en rueda de prensa desde su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha descrito un futuro para Venezuela en el que las "enormes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo" se gastarán "miles de millones de dólares, arreglarán la infraestructura que está muy dañada, la infraestructura petrolera, y comenzarán a ganar dinero para el país".

Sin embargo, las instituciones venezolanas controladas por el 'chavismo' que aupó a Maduro al poder, continúan en funcionamiento y la que sería su 'número dos' a nivel político, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha exigido una "prueba de vida" a Estados Unidos que confirme el bienestar del matrimonio.

Asimismo, Caracas ha solicitado formalmente la convocatoria de una sesión de urgencia del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la "agresión criminal" de Estados Unidos. Venezuela denuncia "un conjunto de ataques armados brutales" de Estados Unidos contra instalaciones civiles y militares en Caracas y otras ciudades de Miranda, Aragua y La Guaira. "Tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones", ha asegurado.

El ataque estadounidense "muestra su verdadero rostro: se trata de una guerra colonial para destruir nuestra forma republicana de gobierno, libremente decidida por nuestro pueblo e imponer un gobierno títere que permita el saqueo de nuestros recursos naturales, entre ellos la mayor reserva de petróleo del mundo".

HELICÓPTEROS DE EEUU SOBRE CARACAS

La incursión militar estadounidense ha sido realizada en dos oleadas de helicópteros de las fuerzas especiales, una primera que ha atacado las defensas antiaéreas venezolanas y la segunda, la fuerza de extracción que fue la que realmente apresó y sacó a Maduro de Caracas.

Durante la denominada Operación Resolución Absoluta uno de los helicópteros militares fue alcanzado por fuego venezolano, pero pudo regresar a la base. En total ha sido una operación en la que participaron 150 aparatos de la aviación estadounidense y que se resolvió en dos horas y 20 minutos, entre las 2.00 y las 4.29 horas.

Maduro se encuentra ya en el 'USS Iwo Jima', escala previa de su traslado a Nueva York, donde está acusado de "participar, perpetuar y proteger una cultura de corrupción en la que las poderosas élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección de sus socios narcotraficantes", según el pliego de cargos publicado por el Departamento de Justica de Estados Unidos.

La imputación que incluye también a la mujer de Maduro, la primera dama Cilia Flores, así como al ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, y al hijo único de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, vincula al presidente de Venezuela con cárteles del narcotráfico y "violentos grupos narcoterroristas" que "se nutrían de las ganancias de la cocaína".

"Estas organizaciones narcoterroristas no solo trabajaban directamente con altos funcionarios venezolanos y les enviaban ganancias, sino que también proporcionaban cobertura policial y apoyo logístico para el transporte de cocaína a través de Venezuela, a sabiendas de que sus socios narcotraficantes la transportarían hacia Estados Unidos", señala el pliego, publicado por la fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en su cuenta de X.

Además, EEUU acusa a Maduro, como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, de vender "pasaportes diplomáticos venezolanos a narcotraficantes para facilitar el traslado el producto de la droga de México a Venezuela bajo cobertura diplomática".

CELEBRACIONES DE LA OPOSICIÓN

La líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha celebrado la noticia de la captura de Maduro y ha asegurado que ha llegado "la hora de la libertad". Así, ha reclamado al Ejército venezolano que reconozca a Edmundo González como presidente del país.

Machado se ha comprometido a "poner orden, liberar a los presos políticos y construir un país excepcional", en lo que ha descrito como el comienzo de un proceso de transición. "Edmundo González Urrutia (...) debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", ha indicado.

Sin embargo, Trump ha expresado serias dudas sobre Machado, premio Nobel de la Paz, porque considera que no cuenta con el respaldo suficiente entre la población. "Creo que sería muy difícil para ella ser líder si no cuenta con el apoyo ni el respeto del país. Es una mujer muy agradable, pero no cuenta con el respeto del país", ha indicado en rueda de prensa.

Trump, en términos generales, ha defendido su acción en Venezuela como un nuevo ejemplo de su política exterior para el continente. "El dominio americano en el hemisferio occidental jamás volverá a quedar en entredicho", ha indicado el presidente.

DIVISIÓN INTERNACIONAL

La mayoría de los aliados de Estados Unidos, incluidas las principales potencias europeas, han guardado silencio sobre la incursión militar estadounidense o directamente han recordado el historial de ataques a los derechos humanos de Maduro.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado que está siguiendo "muy de cerca" la situación en Venezuela y declarado que la UE "está de parte del pueblo de Venezuela y respaldará una transición pacífica y democrática". Sin embargo "cualquier solución" al respecto "deberá respetar el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas".

Francia, por su parte, ha criticado el ataque por suponer una violación del derecho internacional, pero ha acusado a Maduro de "arrebatarle el poder al pueblo venezolano" y "privarlo de sus libertades fundamentales". "Maduro ha violado gravemente su dignidad y su derecho a la autodeterminación", ha denunciado antes de reivindicar la labor "constante" de Francia para "defender la soberanía del pueblo venezolano, cuya voz debe prevalecer".

Aliados regionales y afines a Trump de la región de América Latina han respaldado la operación militar estadounidense contra Maduro con voces como las del presidente argentino, Javier Milei, o el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. En la misma línea se han pronunciado países como Israel.

Por contra, la mexicana Claudia Sheinbaum, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, el cubano Miguel Díaz-Canel o el guatemalteco Bernardo Arévalo han condenado el ataque. A nivel internacional, Rusia o China han expresado su rechazo.