EEUU cierra dominios web de un grupo "respaldado" por China que vincula a ciberataques a la NASA, la Fed y el Senado

Archivo - El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche (derecha), y el director de la Oficina Federal de Investigación (FBI), Kash Patel, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington DC - Europa Press/Contacto/Jim LoScalzo - Pool via CNP

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han anunciado este miércoles la incautación de una serie de dominios web vinculados a "dos plataformas de piratería informática complementarias" creadas, según Washington, por un grupo respaldado por el Gobierno de China y supuestamente empleadas en ciberataques contra la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), la Reserva Federal (Fed), el Senado y múltiples carteras del Ejecutivo estadounidense.

"El Departamento de Justicia y el FBI han anunciado hoy (miércoles) la incautación de dominios, autorizada por un tribunal, para impedir que ciberdelincuentes accedieran a dos plataformas de piratería informática complementarias, conocidas como 'QScan' y 'QTRouter', utilizadas para atacar la infraestructura crítica de Estados Unidos y otras redes sensibles", reza el comunicado difundido por la cartera de Justicia.

La cartera dirigida por el fiscal general, Todd Blanche, y el FBI han asegurado en el mismo que "un grupo respaldado por el Estado de la República Popular China (RPC), conocido como 'QTFY' y empleado por la empresa china Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company, creó y operaba" los dominios en cuestión.

En concreto, "QScan escanea e infecta automáticamente miles de dispositivos de Internet de las Cosas (IoT) en todo el mundo, que luego se añaden a la red QTRouter de dispositivos controlados por QTFY", expone la nota, que agrega que QTRouter actúa como una "red de ofuscación". De este modo, "permite a QTFY y a otros ciberdelincuentes ocultar el origen chino de sus actividades de intrusión informática, ya que las comunicaciones maliciosas parecen originarse en ordenadores (como los comprometidos por QScan) que se encuentran fuera de China".

Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia y el FBI, entre los clientes del grupo QTFY se encuentran "el Ministerio de Seguridad del Estado y el Ejército Popular de Liberación de la República Popular China".

En cambio, entre las víctimas de las "intrusiones informáticas de QTFY" se encuentran "la NASA, la Reserva Federal, el Departamento de Energía, el Departamento de Justicia, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, los Institutos Nacionales de la Salud y el Senado de Estados Unidos", detallan las autoridades estadounidenses.

Por ello, el fiscal general ha prometido que estos "ciberdelincuentes (...) serán detenidos y procesados". "Estamos aquí para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense y utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para cumplir esa promesa", ha declarado.

Por su parte, el director del FBI, Kash Patel, ha destacado que esta actuación "es solo la más reciente operación técnica contra la piratería informática patrocinada por la República Popular China, y en apoyo de la Estrategia Cibernética para Estados Unidos del presidente Trump, el FBI está intensificando sus esfuerzos para influir en el comportamiento del adversario y defender la seguridad nacional en el ciberespacio".