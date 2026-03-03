EEUU cierra su Embajada en Líbano hasta nuevo aviso debido a la escalada bélica en Oriente Próximo

Una mujer se manifiesta a las puertas de la Casa Blanca, en Washington por la muerte del ayatolá Alí Jamenei en una operación de Estados Unidos. - Europa Press/Contacto/Aashish Kiphayet

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Beirut, capital de Líbano, ha anunciado este martes que deja de estar operativa hasta nuevo aviso debido al aumento de las tensiones en Oriente Próximo como consecuencia de la operación militar que el pasado sábado Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán.

"Debido a las tensiones regionales, la Embajada de Estados Unidos en Beirut permanecerá cerrada hasta nuevo aviso. Se han cancelado todas las citas consulares, tanto regulares como de emergencia", ha anunciado la legación diplomática a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

"Nos comunicaremos con ustedes cuando la Embajada reanude sus operaciones con normalidad", ha añadido.

El cierre de la Embajada de Líbano se suman al de varias más que en las últimas horas han ido también anunciando que dejan de estar operativas por la escalada bélica en la región, como son los casos de las de Kuwait, Bahréin o Arabia Saudí.