EEUU cifra en "más de 10.000" los objetivos militares alcanzados en Irán

Bombardero estadounidense tipo B-52 en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Usaf/U.S. Air

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha asegurado este miércoles haber alcanzado "más de 10.000" objetivos militares en Irán y haber "destruido el 92% de los buques más grandes" de la Armada del país asiático, en el marco de una ofensiva lanzada el pasado 28 de febrero junto a Israel contra Teherán que ya se encuentra en su cuarta semana.

"Hace apenas unas horas alcanzamos el objetivo iraní número 10.000", ha informado el comandante del Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM, por sus siglas en inglés), el almirante Brad Cooper, en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha agregado que tales ataques "han desbordado a las defensas aéreas iraníes".

Remarcando que los vuelos de combate estadounidenses sobre Irán "están teniendo efectos tangibles", el dirigente militar ha destacado que ha sido "destruido el 92% de los buques más grandes de la armada iraní", los cuales, ha anotado, "durante décadas han amenazado y acosado al transporte marítimo mundial".

"No están navegando y mi evaluación operativa es que ahora han perdido la capacidad de proyectar de manera significativa su poderío naval e influencia en la región y en todo el mundo", ha aseverado el comandante del Mando Central.

Por otra parte, el órgano militar estadounidense ha señalado que la tasa de lanzamiento de drones y misiles de Irán se ha reducido "en más de un 90%", lo que, han considerado, merma "drásticamente" la capacidad de Teherán de "atacar a las fuerzas estadounidenses y a sus vecinos de la región".

En esa línea, el almirante ha defendido que no solo se ha reducido la capacidad naval, de drones y de misiles del país de los ayatolás sino que, además, se ha "eliminado" la posibilidad de que puedan ser "reconstruidas". De hecho, Cooper ha asegurado que han sido "dañados o destruidos" más de dos tercios de las instalaciones de producción de misiles, drones y buques de guerra, así como de los astilleros de Irán.

"Estamos en el camino de eliminar por completo el amplio aparato de fabricación militar de Irán, por lo que mi evaluación operativa sigue siendo que la capacidad de combate iraní está disminuyendo a medida que la capacidad de combate de Estados Unidos sigue aumentando", ha reflexionado añadiendo que las fuerzas estadounidenses "mantienen la superioridad aérea sobre los cielos de Irán, habiendo llevado a cabo más de 10.000 vuelos de combate".

Finalmente, tras reivindicar el "orgullo" que la Administración y ciudadanía estadounidense sienten hacia los "más de 50.000 hijos e hijas estadounidenses" que prestan servicio en uniforme durante esta "operación" a la que han otorgado el nombre de 'Furia Épica', el comandante ha precisado que en el marco de la octava década de vuelo, sus bombarderos B-52 están perpetrando ataques en Irán con "hasta 70.000 libras (unos 31.751 kilos) de munición en cada misión".

Cabe recordar que las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.500 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, ha elevado la cifra a más de 3.300 fallecidos.