El Ejército de EEUU asegura que el portaaeronaves 'Abraham Lincoln' sigue operando pese al ataque iraní

El portaaeronaves de EEUU 'USS Abraham Lincoln' - CENTCOM EN X

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM, por sus siglas en inglés) ha informado este miércoles de que su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln', desplegado en Oriente Próximo a propósito de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel contra Irán, continúa desarrollando operaciones de vuelo contra objetivos militares en esa zona, pese al ataque con misiles reivindicado por el Ejército de Irán horas antes.

"El 'USS Abraham Lincoln' sigue llevando a cabo operaciones de vuelo contra objetivos militares en Irán, mientras navega por aguas de la región", ha subrayado el CENTCOM en un mensaje publicado en sus redes sociales.

El anuncio ha llegado horas después de que el Ejército iraní haya asegurado haber "alcanzado" con misiles de crucero al buque estadounidense, mientras que el comandante de la Armada iraní, Shahram Irani, ha destacado que "las acciones y movimientos del hostil 'Abraham Lincoln' son monitorizados constantemente".

Como parte de la ofensiva contra Irán, Estados Unidos desplegó en Oriente Próximo, el 'Abraham Lincoln' junto al 'USS Gerald R. Ford', previamente presente en el mar Caribe para apoyar operaciones contra el narcotráfico y que esta semana ha tenido que atracar en una base naval en Grecia para labores de "reparación" y "mantenimiento", días después de informar sobre un incendio en la zona de lavandería durante su despliegue en Oriente Próximo.