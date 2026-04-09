EEUU condena el asalto al Consulado de Kuwait en el sur de Irak y apunta a milicias proiraníes en el país

Bandera de Kuwait - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han condenado este jueves el asalto efectuado esta semana al Consulado de Kuwait en Basora, en el sur de Irak, que tuvo lugar después de que un proyectil impactara en la localidad matando a cinco personas, y ha acusado del mismo a milicias proiraníes presentes en territorio iraquí.

"Estados Unidos condena enérgicamente el ataque perpetrado el 7 de abril contra el consulado de Kuwait en Basora. El Gobierno iraquí debe exigir responsabilidades y desmantelar a los grupos terroristas iraquíes alineados con Irán que llevaron a cabo este ataque y que siguen utilizando el territorio y los recursos iraquíes para aterrorizar a la región", ha señalado el Departamento de Estado en una breve nota en redes sociales.

Sus declaraciones llegan después de que decenas de manifestantes interrumpieran este martes por la noche en esta legación diplomática, en protesta por el ataque aéreo contra una vivienda en Jor al Zubair, una localidad próxima a la frontera de Irak con Kuwait, matando al menos a cinco personas.

El Ministerio de Kuwait denunció entonces los actos como "una violación inaceptable y grave de las normas y convenios diplomáticos" y atribuyó al Gobierno iraquí "la responsabilidad plena y directa en esta agresión".

La provincia de Basora y la capital del país, Bagdad, se han visto especialmente afectadas por el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero, con la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, tanto por su ubicación como por la presencia de milicias proiraníes en su territorio, que han ocupado durante años un lugar de excepción en el estamento de seguridad.