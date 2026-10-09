EEUU confirma que mantiene contactos con "todas las partes" enfrentadas en Birmania para "defender sus intereses"

Archivo - Imagen de archivo de policías birmanos. - Aung Kyaw Htet/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han confirmado que están manteniendo conversaciones con "todas las partes" enfrentadas en Birmania con el objetivo de "defender sus intereses", lo que podría suponer un cambio de política respecto al tradicional aislamiento ejercido sobre la junta militar que gobierna el país desde el golpe de Estado de febrero de 2021.

Un portavoz del Departamento de Estado ha indicado en declaraciones a Europa Press que "Estados Unidos se está involucrando con todas las partes en Birmania para sacar adelante sus intereses" y ha explicado que "mantiene su presencia diplomática" en el país asiático desde 1947. "Generalmente hablamos con las autoridades en Naipyidó para abordar los asuntos que nos afectan", ha aclarado.

Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha señalado que Washington "siempre se verá guiado por la defensa de los intereses nacionales estadounidenses". "El presidente (Donald) Trump y el secretario (Marco) Rubio no tiene miedo a mantener conversaciones difíciles para que el pueblo estadounidense esté más seguro y sea más próspero", ha aseverado.

"No se resuelven los problemas solo ignorándolos. Los resuelves abordándolos, y esto es lo que el presidente Trump ha estado haciendo en todo el mundo. Los resultados hablan por sí mismos" ha recalcado.

Tras el golpe de Estado, la Administración estadounidense presidente congeló los activos birmanos en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York e impuso sanciones a altos cargos militares y a empresas vinculadas al Ejército. Posteriormente, el Congreso autorizó ayuda no letal para la oposición, financiando sistemas de alerta temprana para hacer frente a los ataques aéreos. Generalmente, la postura de Washington ha sido la del aislamiento frente a la junta que encabeza el líder golpista Min Aung Hlain, que ahora desempeña las funciones de presidente.

Birmania sigue sumida en una guerra civil desde la asonada militar, que derrocó al Gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (LND) de la premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Desde entonces, el país hace frente a una grave crisis humanitaria en el marco de una contienda que ha dejado miles de muertos.