EEUU confirma un nuevo militar muerto en la ofensiva contra Irán y eleva a cuatro los fallecidos

Caza F-18E Super Hornet enmarcado en la operación militar de EEUU contra Irán. - Europa Press/Contacto/Us Navy/U.S Navy

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha elevado este lunes a cuatro los militares fallecidos muertos en la ofensiva contra lanzada el sábado contra Irán para descabezar a la República Islámica, tras confirmar la muerte de uno de los efectivos que se encontraba herido grave.

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha señalado en su último balance que cuatro militares estadounidenses "murieron en combate". "El cuarto militar, que resultó gravemente herido durante los ataques iniciales de Irán, falleció finalmente a causa de sus heridas", ha indicado.

En todo caso, las fuerzas estadounidenses han señalado que las "principales operaciones de combate continúan" y sigue en curso el "esfuerzo de respuesta".

El CENTCOM no ha querido desvelar la identidad de los caídos en la operación, a la espera de que pasen 24 horas desde que sean informadas las familias.

El sábado Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque masivo contra Irán, que se extiende por tres días y que deja ya más de 500 muertos en el país centroasiático, entre ellos el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército iraní.

Según la Guardia Revolucionaria de Irán, 560 militares estadounidenses han muerto o resultado heridos en los ataques con misiles y drones lanzados contra distintas bases estadounidenses en la región del Golfo Pérsico en represalia por la ofensiva del sábado.