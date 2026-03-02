Heridas cerca de 20 personas por el impacto en Israel de un misil lanzado por Irán

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Israel (archivo) - Mike Egerton/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 20 personas han resultado heridas este lunes a causa del impacto de un misil lanzado por Irán en la ciudad israelí de Beerseba, en el marco de las hostilidades desatadas por la ofensiva sorpresa a gran escala lanzada el sábado por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El servicio de emergencias Magen David Adom (Estrella de David Roja) ha indicado en un comunicado que un total de 19 personas han sido atendidas por sus paramédicos, antes de apuntar que entre ellos hay un hombre que ha sido trasladado a un hospital en estado "moderado".

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 550 muertos en Irán, según ha confirmado este mismo lunes la Media Luna Roja. Entre los muertos figuran el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en países de Oriente Próximo.