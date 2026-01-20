EEUU confirma que Trump dijo a Oslo que no ve necesario "pensar puramente en la paz" tras no recibir el Nobel

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una rueda de prensa tras una reunión en Mar-a-Lago con su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, en diciembre de 2025 (archivo) - -/Ukrainian Presidency/dpa

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha confirmado la autenticidad del mensaje enviado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, en el que afirmaba que no considera necesario "pensar puramente en la paz" después de no recibir el Premio Nobel de la Paz e insistió en sus exigencias para lograr la anexión de Groenlandia, un territorio que es parte de Dinamarca.

Así, fuentes de la Casa Blanca han indicado que el mensaje desvelado el lunes por Noruega es verídico y han reiterado que "Trump considera que Groenlandia es una ubicación estratégicamente importante que es crucial para la seguridad nacional (de Estados Unidos) y confía en que los groenlandeses estarán mejor si son protegidos por Estados Unidos frente a las amenazas modernas en la región del Ártico".

"Querido Jonas: dado que su país decidió no darme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras o más, no siento ya obligación alguna de pensar puramente en la paz, si bien aunque esta siga teniendo un peso dominante, por lo que ahora puedo pensar en lo que es bueno y correcto para Estados Unidos", afirmó Trump en su mensaje, difundido por el Gobierno noruego y al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, sostuvo que Dinamarca "no puede proteger Groenlandia de Rusia o China". "¿Por qué tienen derecho siquiera a tener el territorio en su propiedad? No hay documentos escritos, es simplemente el hecho de que llegó un barco hace cientos de años, pero también nosotros tuvimos barcos llegando allí", señaló. "He hecho más que cualquier otra persona por la OTAN desde su fundación, y ahora la OTAN debe hacer algo por Estados Unidos. El mundo no está a salvo a menos que tengamos el control completo de Groenlandia", zanjó.

Store apuntó que este mensaje fue "una respuesta" de Trump a uno enviado por él y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, para expresar su "oposición" a las medidas adoptadas por Trump contra los ocho Estados europeos por rechazar sus planes para anexionarse Groenlandia. "Sabes cuál es nuestra postura al respecto, pero creemos que debemos trabajar todos juntos para reducir la tensión. Está sucediendo mucho y tenemos que mantenernos juntos", reseñaron.

Por otra parte, el líder nórdico manifestó que "la posición de Noruega sobre Groenlandia es clara" y que Oslo "apoya que la OTAN dé pasos de forma responsable para reforzar la seguridad y la estabilidad en el Ártico", antes de agregar que explicó "claramente" a Trump que el Premio Nobel de la Paz "es entregado por un Comité del Nobel independiente, y no por el Gobierno noruego".