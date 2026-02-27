EEUU cuenta dos nacionales entre los individuos de la embarcación envuelta en un tiroteo en aguas de Cuba

Archivo - La Embajada de Estados Unidos en La Habana, capital de Cuba - Europa Press/Contacto/Hua Jin¡aiernandesi

MADRID 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos uno de los individuos muertos y otro de los heridos en la embarcación estadounidense involucrada en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Cuba en aguas territoriales del país caribeño eran estadounidenses, según un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, pese a que las autoridades cubanas habían afirmado que los diez involucrados eran cubanos residentes en los Estados Unidos.

"Al menos dos personas" de las diez que iban a bordo de la embarcación eran estadounidenses, según ha declarado a Europa Press un portavoz de la diplomacia norteamericana, que también ha indicado que "una tercera persona tenía un visado K-1", destinado a ciudadanos extranjeros prometidos con una persona estadounidense.

El portavoz, que ha apuntado que otros de los involucrados "podrían ser residentes permanentes legales" en el país norteamericano, ha afirmado que el propietario del barco, registrado en Estados Unidos, "ha alegado que un empleado lo había robado".

Por su parte, el viceministro de Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, ha identificado este mismo jueves en un comunicado a los diez individuos: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sánchez González, Roberto Álvarez Ávila, Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Héctor Duani Cruz Correa, siendo los últimos cuatro los fallecidos.

El 'número dos' de la Cancillería ha precisado, además, que Amijail Sanchez y Leordán Cruz, dos de los heridos, figuran en una lista --"compartida con Estados Unidos"-- de personas buscadas por La Habana por "actos de terrorismo".

En el documento, Fernández de Cossío afirma que la cartera diplomática solicitará a Washington información sobre los diez individuos a bordo de la embarcación que, según el texto, transportaba un gran arsenal armamentístico compuesto por fusiles de asalto, cócteles molotov, equipos de asalto, chalecos antibalas, así como bayonetas, ropa de camuflaje o municiones de diverso calibre.

En este marco, el viceministro, que ha rechazado que se trate de "un acto aislado", alegando que Cuba "ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años", ha señalado, pese a las tensiones entre La Habana y Washington, que "las autoridades del Gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos".