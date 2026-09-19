EEUU defiende su "verificación rigurosa" de Inteligencia tras artículo de un plan militar con un informe erróneo de IA

Vista aérea de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos (archivo) - Ron Sachs - Cnp For Ny Post / Zuma Press / Europa

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha asegurado este viernes que está comprometido con una "verificación rigurosa" de la información de Inteligencia y la "integración responsable" de nuevas tecnologías en sus operaciones, tras las informaciones que apuntan a que sus fuerzas estuvieron cerca de abordar un buque chino en aguas de Oriente Próximo a raíz de un documento erróneo generado por Inteligencia Artificial (IA), un extremo sobre el que el Pentágono no ha querido pronunciarse.

Un funcionario del Departamento de Defensa estadounidense ha reseñado en declaraciones concedidas a Europa Press que "el Ejército estadounidense supervisa, evalúa y analiza a diario cientos de potenciales amenazas en todo el mundo para garantizar la defensa de la nación y la de los aliados", si bien ha declinado comentar "informes específicos de Inteligencia, supuestos planes operativos o análisis militares en marcha" debido a "seguridad de las operaciones" y "política interna" de la cartera.

Sin embargo, ha hecho hincapié en que el Pentágono "mantiene su compromiso con la verificación rigurosa de toda la información de Inteligencia y con la integración responsable de tecnologías emergentes para apoyar a los militares en la toma de decisiones informadas, precisas y seguras en cualquier entorno operativo".

Las declaraciones de este funcionario llegan horas después de que la cadena de televisión estadounidense CNN indicara, citando fuentes anónimas, que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos prepararon planes para abordar un buque chino en aguas de Oriente Próximo, en plena guerra con Irán, después de que un informe de Inteligencia generado con la ayuda de IA alertara de que la embarcación transportaba componentes de un programa de armas nucleares.

Según estas informaciones, sobre las que Washington no se ha pronunciado oficialmente, antes de dar el pistoletazo de salida a la operación, diversos responsables analizaron a fondo el informe, elaborado por un analista de un comando de operaciones especiales, y repararon en que fue generado con ayuda de IA y un chatbot que identificaron incorrectamente el material que transportaba el barco, que hasta ahora no ha sido detallado.

Una de las fuentes citadas por CNN apunta que el informe era "completamente falso" y agrega que "casi inició una guerra", en referencia al potencial riesgo de conflicto en caso de que el Ejército estadounidense hubiera abordado el barco chino, sin que Pekín se haya pronunciado por ahora sobre las informaciones o haya dicho si era consciente de los planes que supuestamente fueron pergeñados por Washington a tal fin.

La citada cadena apunta que el error habría estado provocado por la consulta realizada por este analista a un chatbot sobre información de Inteligencia relativa al manifiesto del barco que se había originado en el Mando de Operaciones Especiales del Pacífico de Estados Unidos, con sede en Hawái y que por ahora no ha dado declaraciones a Europa Press sobre estas informaciones de CNN.

El chatbot --del que por ahora no se sabe si está disponible comercialmente o es un producto del Gobierno de Estados Unidos-- habría fusionado información de Inteligencia de fuentes abiertas con Inteligencia secreta de los archivos del Gobierno para llegar a su conclusión, tras lo que el analista usó la Inteligencia Artificial para generar su informe de cara a su circulación, siempre según las informaciones de la citada cadena.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este mismo viernes que prohíbe el acceso a la Casa Blanca a los periodistas de CNN, MSNOW y Politico en respuesta a lo que describe como "sus constantes 'reportajes' de noticias falsas", sin apuntar si el citado artículo tiene que ver con esta decisión.

"Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras al cubrir al presidente de Estados Unidos, a la Administración Trump o a Estados Unidos", ha dicho en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha adelantado que "pronto" tomará medidas similares contra "otros medios de noticias falsas".

IMPULSO EN EL PENTÁGONO

Según CNN, el uso de este tipo de tecnologías se está implantando con rapidez en el seno de las Fuerzas Armadas después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, publicara en enero la 'Estrategia de aceleración de la Inteligencia Artificial' en el Pentágono, que reseñó que estos esfuerzos tienen lugar bajo la égida del inquilino de la Casa Blanca.

"Impulsaremos la experimentación, eliminaremos las barreras burocráticas, concentraremos nuestras inversiones y demostraremos el enfoque de ejecución necesario para garantizar que lideremos en el ámbito de la IA militar", dijo entonces Hegseth. "Nos convertiremos en una fuerza de combate que prioriza la IA en todos los dominios", subrayó, según un comunicado publicado por el Pentágono con el lanzamiento de la iniciativa.

En esta línea, el vicesecretario de Defensa para Investigación e Ingeniería, Emil Michael, sostuvo que "la velocidad define la victoria en la era de la IA, y el Departamento de Guerra --nombre que da la Administración Trump al Pentágono- igualará la velocidad de la industria estadounidense de la IA", algo que apostó por hacer "a un ritmo acelerado, propio de tiempos de guerra".

Las informaciones de CNN llegan además en medio de un intenso debate político y empresarial sobre los riesgos de la IA después de varias advertencias de ingenieros y desarrolladores de Silicon Valley sobre la posibilidad de que esta tecnología escape de las restricciones y el control humano, lo que ha provocado un aumento de los llamamientos a una mayor regulación o una ralentización de su integración en determinados sectores.

"La IA en la selección de objetivos definitivamente está aumentando y no existen directrices reales sobre cómo la presencia de un ser humano en el proceso evitará bajas civiles o fuego amigo", ha manifestado en declaraciones a CNN una fuente familiarizada con las políticas actuales de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Las dudas entroncan además con la polémica generada tras el estreno del documental 'NAZA', que analiza la campaña de ataques sistemáticos de Israel en el enclave palestino a través del testimonio de 24 oficiales y soldados de Inteligencia, quienes detallan estrategias de espionaje telefónico y sistemas de Inteligencia Artificial para identificar objetivos, incluida la aceptación de un gran número de víctimas civiles colaterales en cada ataque.

El documental --producido por el diario británico 'The Guardian'-- fue candidato al León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, donde se hizo con el Premio Especial del Jurado, y ha desatado desde entonces una oleada de críticas desde el Gobierno y el Ejército de Israel, que ha rechazado la veracidad de las acusaciones y ha afirmado que estudia incluso acciones legales contra sus autores, los israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, así como investigar posibles filtraciones de información clasificada utilizada para la elaboración de la cinta.