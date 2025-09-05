EEUU denuncia que aviones militares venezolanos han sobrevolado su buque en aguas del Caribe

A la izquierda, el presidente de EEUU, Donald Trump, y, a la derecha, el jefe del Pentágono, Pete Hegseth - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha denunciado este jueves que dos aviones militares de Venezuela han sobrevolado un buque de la Armada estadounidense en lo que ha considerado una "acción altamente provocadora", por lo que ha advertido a Caracas que se abstenga de "interferir" en sus operaciones contra el narcotráfico, en medio de la escalada de tensiones entre los dos países.

"Hoy (este jueves) dos aeronaves militares del régimen de (el presidente venezolano, Nicolás) Maduro volaron cerca de un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales", ha señalado el Departamento de Defensa en su cuenta de la red social X, en lo que ha descrito como una "acción altamente provocadora".

La cartera dirigida por Pete Hegseth ha asegurado en el mismo comunicado que el objetivo de Caracas es "interferir en (sus) operaciones contra el narcoterrorismo" y ha advertido "al cártel que gobierna Venezuela que no siga intentando obstruir, disuadir ni interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el Ejército estadounidense".

Esta acusación llega días después de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos hayan disparado a principios de esta semana contra una embarcación en aguas del Caribe procedente de Venezuela y que supuestamente llevaba un cargamento de drogas, matando a once "narcoterroristas del Tren de Aragua" que estaban a bordo, en lo que las autoridades venezolanas han denunciado como once "ejecuciones extrajudiciales".

El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha acusado a Venezuela, que hasta el momento no ha hecho comentarios sobre la denuncia del Pentágono, de enviar narcotraficantes a Estados Unidos, mientras que su homólogo venezolano ha atribuido estas hostilidades a que Washington quiere "el petróleo venezolano" y sus riquezas energéticas "gratis".