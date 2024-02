EEUU derriba cuatro drones aéreos y marítimos y dos misiles de crucero de los hutíes en el mar Rojo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado que ha derribado este lunes cuatro drones aéreos y marítimos y dos misiles de crucero antibuque en el mar Rojo, en el marco de sus operaciones en apoyo a la Franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado que durante la tarde, entre las 16.45 y las 11.45 hora local, ha destruido tres buques de superficie no tripulados (USV, por sus siglas en inglés), dos misiles de crucero antibuque móviles (ASCM) y un vehículo aéreo no tripulado (UAV).

Los drones marítimos y los misiles de crucero estaban preparados para lanzarse hacia el mar Rojo, mientras que el dron aéreo estaba volando sobre estas aguas. Los militares estadounidenses han identificado estas armas en áreas de Yemen controladas por los hutíes y han determinado que "presentaban una amenaza inminente para los buques de la Armada estadounidense y los mercantes en la región".

Durante esta jornada, el ministro de Defensa británico, Grant Shapps, ha afirmado que Reino Unido y sus aliados continuarán defendiéndose de los ataques de la insurgencia yemení en el mar Rojo tanto tiempo como continúen "su comportamiento bárbaro". Además, ha afirmado que sus acciones contra objetivos de los hutíes han sido "exitosos".

"Los hutíes podrían detener este comportamiento bárbaro cuando quieran. En cambio, optan cruelmente por continuar con sus imprudentes actos de agresión, causando daño no sólo a inocentes, sino también a su propio pueblo en Yemen. Hasta que se detengan, seguiremos actuando, pero sigue creciendo el consenso de que las violaciones de los hutíes simplemente no pueden continuar", ha afirmado, según recoge el periódico británico 'The Independent'.

En los últimos meses, las hostilidades se han intensificado en la región como consecuencia de los ataques israelíes sobre la Franja de Gaza. En solidaridad con los palestinos, los hutíes han advertido de que atacarán cualquier buque operado por empresas israelíes o bien que tengan como destino final sus puertos.

En respuesta, Estados Unidos y Reino Unidos han liderado una coalición con vistas a proteger el comercio marítimo, llegando incluso a atacar territorio yemení controlado por los rebeldes, lo que ha extendido también los ataques a los buques de estos dos países.