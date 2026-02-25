EEUU desvela sus primeros planes para dar servicio consular a estadounidenses en asentamientos en Cisjordania

Archivo - El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, durante la vista para su confirmación en el cargo en marzo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Mattie Neretin - Archivo

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Embajada de Estados Unidos en Israel ha anunciado que planea dar servicio consular a ciudadanos estadounidenses en asentamientos en Cisjordania, la primera vez en la que llevará a cabo actividades en este sentido, a pesar de las declaraciones desde Washington contra los planes israelíes para consolidar su control del territorio palestino, en medio de los llamamientos desde partes del Gobierno de Israel en favor de la anexión.

"Como parte de nuestra iniciativa Freedom 250 --con motivo del 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos-- y los esfuerzos de la Embajada estadounidense para llegar a todos los estadounidenses, oficiales consulares darán servicios de pasaportes en Efrat el viernes, 27 de febrero", ha dicho la legación en un mensaje en redes sociales.

Así, ha agregado que posteriormente se darán estos mismo servicios "durante los próximos dos meses" en Ramala, Beitar Illit --otro asentamiento en Cisjordania--, Haifa, Jerusalén, Netanya y Beit Shemesh.

"Estaremos en estos lugar solo un día", ha manifestado, antes de reclamar a los interesados que estén atentos a futura notificaciones sobre cómo obtener citas en estos lugares de cara a presentar sus solicitudes de visado.

El Ministerio de Exteriores israelí ha aplaudido esta "decisión histórica" de "extender los servicios consulares a ciudadanos estadounidenses en Judea y Samaria", usando así el nombre bíblico para referirse a Cisjordania. Además, ha dado las gracias a la legación por "hacer que la relación entre Israel y Estados Unidos sea más estrecha y fuerte que nunca".

Por su parte, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado con firmeza este paso, que ha descrito como "un peligroso precedente" y "un alineamiento flagrante con los planes de judaización de la ocupación", así como "un reconocimiento práctico de la legitimidad de los asentamientos y el control de la ocupación en Cisjordania".

"Esta nueva decisión revela la flagrante contracción en las posiciones de Estados Unidos, que dice rechazar la anexión de Cisjordania mientras da pasos sobre el terreno que promueven la anexión y consolidan la soberanía israelí sobre territorios ocupados, ha sostenido, según ha recogido el diario palestino 'Filastin'.

"Dar servicios oficiales estadounidenses en los asentamientos es una violación flagrante del Derecho Internacional, que criminaliza la actividad en los asentamientos, y un intento de imponer nuevas realidades políticas que allanan el camino para liquidar los derechos nacionales de nuestro pueblo", ha explicado.

Por ello, Hamás ha alertado del "peligro" de "este paso y sus repercusiones, especialmente ante unas declaraciones estadounidenses que animan a la ocupación a expandir su control". "Esto requiere una postura internacional firme para evitar este atrincheramiento y agresión contra nuestro pueblo y nuestra tierra", ha apostillado.

El comunicado de la Embajada ha sido publicado días después de la polémica levantada por el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, quien se mostró a favor, en determinadas circunstancias, de una política expansionista de Israel en la región entre argumentos de promesas bíblicas y amenazas vecinales, lo que provocó duras críticas por parte de los países árabes y musulmanes de Oriente Próximo.