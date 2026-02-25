Mueren dos palestinos en nuevos ataques de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego en vigor

Archivo - Palestinos junto a varios muertos por ataques de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Tariq Mohammad - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos palestinos han muerto este miércoles en nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025 al hilo del acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, una persona ha muerto en un ataque perpetrado por un dron en la ciudad de Gaza (norte), mientras que una segunda persona ha muerto en un incidente similar en Jan Yunis (sur), tal y como ha recogido el diario 'Filastin'.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha cifrado este miércoles en 618 los muertos y en 1.663 los heridos por ataques israelíes desde el 10 de octubre, fecha en la que se han recuperado 732 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, que se encuentran ahora dentro de la llamada 'línea amarilla', que ocupa el 53% del territorio del enclave palestino.

Por ello, ha destacado que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado por ahora 72.082 muertos y 171.761 heridos, si bien ha insistido en que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles en lugares a los que hasta ahora no han podido llegar las ambulancias y los equipos de Protección Civil".