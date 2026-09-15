EEUU desviará a Ecuador, Colombia, Perú y Panamá una ayuda militar de 45 millones de euros

El secretario de Estado, Marco Rubio - Carlos Garcia Granthon / Zuma Press / Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este martes que desviará a Ecuador, Panamá, Colombia y Perú una ayuda militar valorada en 52 millones de dólares (45 millones de euros) que iba destinada a países de Europa y Oriente Próximo.

Un portavoz del Departamento de Estado ha confirmado en declaraciones a Europa Press que la cartera ha notificado al Congreso "su intención de reasignar 52 millones de dólares de la financiación militar exterior (FMF, por sus siglas en inglés) destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia".

El objetivo al desviar estos fondos es "combatir el narcoterrorismo en nuestro propio territorio" y garantizar la "seguridad" del canal de Panamá, ha indicado el portavoz estadounidense, recalcando que "casi el 80%" de la financiación militar exterior de los últimos diez años ha sido destinada a Oriente Próximo.

Esta decisión "es coherente con la estrategia de seguridad nacional", cuyo fin es "impedir que los competidores ajenos al hemisferio (occidental) desarrollen capacidades amenazantes, o que posean o controlen activos estratégicamente vitales" así como contrarrestar "la influencia militar de los adversarios" en la región.

En particular, este paquete de ayuda militar pretende "reforzar las capacidades de detección, interceptación y respuesta de los socios frente a las organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y las organizaciones criminales transnacionales (TCO) que operan en sus territorios", además de equipamiento y formación "de primera calidad".