EEUU eleva a más de 260 millones la ayuda de emergencia frente a los terremotos en Venezuela

Bloques en Catia La Mar, Venezuela, dañados por el doble seísmo registrado en el país - Mikhail Makeyev / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha elevado este lunes a más de 300 millones de dólares (263 millones de euros) su ayuda de emergencia destinada a hacer frente a los efectos del doble terremoto registrado la semana pasada en Venezuela y que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos.

"Teniendo en cuenta las necesidades urgentes identificadas por los equipos de primera intervención estadounidenses sobre el terreno, Estados Unidos ha aumentado su compromiso financiero con esta respuesta para salvar vidas a más de 300 millones de dólares", ha anunciado en un comunicado el Departamento de Estado.

De este modo, la cartera de Marco Rubio ha decidido doblar la ayuda destinada a Venezuela, después de que el Gobierno anunciara el jueves una ayuda valorada en 150 millones de dólares (130 millones de euros) para dar respuesta a los estragos del doble terremoto de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher registrados en el país latinoamericano.

El Departamento ha indicado que 50 millones de dólares (44 millones de euros) del monto adicional irán dirigidos a "financiar operaciones críticas de organizaciones asociadas", de modo que estas recibirán en conjunto 200 millones de dólares (175 millones de euros), la mitad de ellos para financiación "bilateral" --que incluye a organizaciones como World Vision la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA)-- y la otra mitad para el "fondo común para Venezuela" de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

"Estos fondos proporcionarán atención médica de emergencia, asistencia alimentaria, agua y saneamiento, alojamiento, protección y apoyo logístico", ha destacado el Departamento, tras asegurar que "se compromete a mantener esta respuesta y a garantizar que el pueblo venezolano reciba todo el apoyo estadounidense necesario para recuperarse de esta tragedia".

Las autoridades estadounidenses han desplegado en Venezuela cuatro equipos "de búsqueda y rescate urbano", integrados por más de 300 rescatistas y 23 perros. Todos ellos, ha recalcado la cartera, están "altamente capacitados" y "trabajan sin descanso para localizar supervivientes, brindar atención médica de emergencia y realizar evaluaciones estructurales en las zonas más afectadas" por el doble seísmo.