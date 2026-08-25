EEUU entrega a México a diez personas buscadas por presuntos vínculos con los cárteles

El embajador de EEUU en México, John Ronald - EMBAJADOR JOHN RONALD EN X

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han completado el traslado a México de diez personas prófugas de la justicia en el país vecino sobre las que pesan acusaciones de secuestro, tráfico de drogas y de armas y vínculos con cárteles.

"En los últimos días, las autoridades estadounidenses han entregado a diez personas buscadas en varios estados mexicanos por delitos graves, entre los que se incluyen el secuestro, delitos relacionados con las drogas, delitos relacionados con las armas y actividades vinculadas a los cárteles", ha indicado en sus redes sociales el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson.

El representante diplomático ha celebrado en la misma publicación que estos "fugitivos se enfrentarán a la justicia" y que la cooperación entre los dos países está dando "resultados" en materia de seguridad.

"Menos delincuentes en nuestras calles, una mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras. Cuando Estados Unidos y México trabajan juntos, los delincuentes no tienen dónde esconderse", ha manifestado en un mensaje acompañado de imágenes que muestran el momento de la detención de nueve hombres y una mujer.