EEUU entrega a Pakistán a los tripulantes de un buque iraní interceptado cerca del estrecho de Ormuz

El portacontenedores iraní 'MV Touska' tras ser interceptado por Estados Unidos a los puertos de Irán a través del estrecho de Ormuz (archivo) - Us Navy/Us Navy / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha entregado este lunes a Pakistán a los 22 tripulantes del portacontenedores iraní 'MV Touska', recientemente interceptado en los alrededores del estrecho de Ormuz, según ha confirmado Islamabad, que ha señalado que el buque será igualmente trasladado a aguas territoriales paquistaníes de cara a su posterior devolución a la empresa propietaria.

"Como medida de generación de confianza por parte de Estados Unidos Unidos, 22 tripulantes retenidos a bordo del incautado buque portacontenedores 'MV Touska' han sido evacuados a Pakistán", ha dicho el Ministerio de Exteriores paquistaní a través de un comunicado publicado en redes sociales.

Así, ha resaltado que estas personas llegaron al país a última hora del domingo, antes de apuntar que serán entregadas hoy a las autoridades iraníes. "El buque iraní será también remolcado a aguas territoriales paquistaníes para su retorno a sus propietarios originales una vez se terminan las necesarias reparaciones", ha explicado.

"Estos retornos están siendo coordinados con el apoyo de las partes iraní y estadounidense", ha esgrimido, al tiempo que ha aplaudido este paso y ha reiterado que "seguirá facilitando el diálogo y la diplomacia" en el marco de sus labores de mediación entre Washington y Teherán para impulsar "la paz y la seguridad en la región".

En este sentido, el jefe de la cartera paquistaní, Ishaq Dar, ha reseñado en redes sociales que los 22 tripulantes "han sido evacuados sanos y salvos" a Pakistán. "Serán repatriados a Irán hoy mismo", ha esgrimido, antes de expresar su "agradecimiento" a Washington y Teherán y reiterar su compromiso con las labores para "facilitar el diálogo, la diplomacia y la mediación para la paz y la seguridad regionales".

La interceptación tuvo lugar en medio del bloqueo impuesto por Estados Unidos al tránsito en el estrecho de Ormuz, en respuesta a las restricciones impuestas por Irán en la zona tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por las fuerzas israelíes y estadounidenses contra el país asiático. Si bien Teherán anunció el fin de las mismas el 17 de abril, Washington dijo que mantendría el bloqueo, por lo que Irán reimpuso las restricciones.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El bloqueo y el reciente asalto e incautación de buques iraníes en la zona ha sido uno de los motivos esgrimidos por Teherán para no acudir a Islamabad, dado que considera que estas acciones suponen una violación del alto el fuego que impide el proceso de diálogo. A pesar de ello, ambos países mantienen sus contactos a través de la mediación de Pakistán.