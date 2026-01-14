EEUU entrega "suministros militares críticos" a Nigeria para respaldar su lucha contra el terrorismo

Archivo - El presidente de Nigeria, Bola Tinubu (archivo) - Christophe Viseux/COP28/dpa - Archivo

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha entregado "suministros militares críticos" a Nigeria para respaldar la lucha contra el terrorismo en el país africano, semanas después de lanzar bombardeos contra supuestos objetivos de Estado Islámico en territorio nigeriano y amenazar con una intervención militar ante lo que Washington describe como un "genocidio" contra comunidades cristianas.

"Las fuerzas estadounidenses entregaron suministros militares críticos a nuestros socios nigerianos en Abuya", ha dicho el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM)", en un breve mensaje en redes sociales, donde destaca que "esta entrega apoya las operaciones puestas en marcha por Nigeria y subraya la asociación compartida en seguridad".

El Gobierno de Nigeria aseguró el 22 de diciembre que su disputa diplomática con Estados Unidos había sido "resuelta en gran medida" ante las tensiones por las amenazas de Trump, tras lo que Washington lanzó días después los citados bombardeos, en los que Abuya aseguró haber colaborado en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Trump amenazó a las autoridades nigerianas con una intervención militar en el país africano por el "asesinato de cristianos" a manos de "islamistas radicales", acusaciones rechazadas por Abuya y por la Unión Africana (UA), que subrayó que "no hay un genocidio" en Nigeria, escenario de una crisis multifacética de seguridad centrada en el noreste del país.

Durante los últimos años se ha registrado un repunte de la inseguridad en otras zonas del centro y el oeste del país, en la mayoría de los casos relacionadas con bandas armadas y redes criminales que recurren al secuestro como medio para financiar sus operaciones, lo que ha hecho saltar las alarmas y ha llevado a las autoridades a intentar reforzar su despliegue de seguridad.