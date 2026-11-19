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MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha decidido este jueves extender durante un mes, hasta el próximo 19 de diciembre, una licencia que autoriza la compra de activos en el extranjero de la petrolera rusa Lukoil.

Así lo ha indicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en un comunicado en el que ha señalado que esto facilita "determinadas operaciones para la negociación y celebración de contratos contingentes relativos a la venta de Lukoil International GmbH y las actividades de mantenimiento relacionadas".

Esta licencia no autoriza, no obstante, "el desbloqueo de cualquier propiedad bloqueada conforme a cualquier parte del capítulo V del título 31 del Código de Regulaciones (CFR) excepciones, ninguna transacción que, de otro modo, esté prohibida por el Reglamento de Sanciones contra Actividades Extranjeras Perjudiciales de Rusia (...) incluidas las transacciones en las que participe cualquier persona bloqueada".

Tampoco autoriza la transferencia de fondos a cualquier persona o cuenta "ubicada en territorio ruso", tal y como refleja el texto.

La medida ya ha sido prorrogadas en varias ocasiones por parte de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, a pesar de las sanciones impuestas en el pasado contra el que es el segundo mayor productor de crudo de Rusia y que cuenta con importantes activos en Europa, así como en Azerbaiyán, Kazajistán, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Nigeria.