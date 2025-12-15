EEUU frustra un "complot terrorista masivo" de un supuesto grupo de extrema izquierda y propalestino en California

Archivo - La fiscal general de EEUU, Pam Bondi - Europa Press/Contacto/Craig Hudson - Pool via CNP

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha anunciado este lunes que las fuerzas de seguridad estadounidenses han frustrado un "complot terrorista masivo" supuestamente organizado por un grupo de extrema izquierda y propalestino en California.

Bondi ha explicado que, después de una "intensa investigación", el Departamento de Justicia, junto al FBI, "ha evitado lo que habría sido un complot terrorista masivo y horrible en el distrito central de California, en particular en la ciudad de Los Ángeles y el condado de Orange, al sur de dicha localidad.

"El Frente de Liberación de Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista, se preparaba para realizar una serie de atentados bomba contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo", ha indicado.

Según la fiscal general del país norteamericano, el mencionado grupo "también planeaba atacar a agentes y vehículos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tal y como ha explicado a través de su perfil en la red social X.

Así, ha sostenido que su oficina seguirá "persiguiendo a estos grupos terroristas y llevándolos ante la justicia" y ha celebrado que se trata de "un esfuerzo increíble" de las fiscalías y del FBI "para garantizar que los estadounidenses puedan vivir en paz".