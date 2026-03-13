EEUU y Hungría entran a favor de Israel en el proceso por genocidio abierto en la CIJ

Archivo - Tal Becker, asesor legal de Israel ante la CIJ - Remko De Waal/ANP/dpa - Archivo

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos, Hungría, Namibia y Fiyi han presentado este viernes una declaración para intervenir a favor de Israel en el proceso por genocidio abierto contra el país en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) iniciado por Sudáfrica, según ha informado el propio tribunal en un comunicado publicado este viernes.

Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a finales de diciembre de 2023, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 72.000 personas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad gazatí.

Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión "profundamente distorsionada" de la realidad y justificó en fondo y forma la ofensiva.

El contenido de la declaración estadounidense ha sido resumido por el Ministerio de Exteriores de Israel en un comunicado publicado en redes sociales. "Estados Unidos enfatiza, en los términos más vehementes, que las acusaciones de Sudáfrica no solo son falsas, sino que también pretenden lanzar acusaciones falsas contra el Estado de Israel, como parte de una campaña más amplia destinada a socavar la legitimidad del Estado de Israel y del pueblo judío, e incitar al terrorismo contra ellos", ha informado.* "El Estado de Israel valora y agradece la postura de sus amigos en defensa de la verdad y la justicia histórica, y especialmente el firme apoyo de Estados Unidos en todos los ámbitos", concluye el Ministerio de Exteriores israelí sobre la posición estadounidense.

Washington ha intervenido al amparo del artículo 63 del Estatuto de la CIJ por el que existe el derecho a cuestionar la interpretación de las convenciones que cimentan la corte, en este caso la relativa a la Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de diciembre de 1948. Cualquier estado que lo haga tendrá derecho a intervenir en el procedimiento.

Más de una docena de países han presentado intervenciones en el caso de Israel, entre ellos España e Irlanda, con opiniones favorables a la postura sudafricana. Las autoridades de Islandia y Países Bajos presentaron ayer jueves su declaración de intervención ante la CIJ para sumarse a la causa abierta contra Israel.