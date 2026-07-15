EEUU impide el paso a dos buques mercantes en Ormuz tras restablecer el bloqueo naval

Archivo - Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington - CENTCOM EN X - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha informado este miércoles de que ha impedido el paso a dos buques mercantes en el estrecho de Ormuz, en las primeras intercepciones de embarcaciones tras restablecer el bloqueo naval a los puertos y buques iraníes en la zona.

"Desde que se reanudó el bloqueo naval contra los puertos iraníes hace 17 horas, las fuerzas estadounidenses han desviado a dos buques mercantes que intentaban burlar el bloqueo", ha informado el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) en un mensaje en redes sociales.

El Ejército norteamericano "se mantiene alerta y preparado para garantizar el pleno cumplimiento de las medidas".

El CENTCOM anunció la reintroducción del bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española), en medio del cambio de estrategia de los últimos días de Washington con el reinicio de la campaña militar contra Irán, con numerosos bombardeos contra el país centroasiático. Esta nueva fase del conflicto tiene lugar en medio de las tensiones con Irán, una vez la Casa Blanca ha dado por roto el acuerdo preliminar firmado en junio para un alto el fuego.

Este mismo miércoles, el Ejército de Estados Unidos ha completado una nueva oleada de ataques contra Irán, en concreto en una operación contra la isla de Tumb Mayor, unos bombardeos que enmarca en su estrategia de "debilitar aún más" las capacidades militares con las que Irán lanza ataques contra la navegación comercial en el estrecho de Ormuz.