EEUU inaugura su nuevo consulado en la capital de Groenlandia en medio de una multitudinaria protesta

Archivo - Las costas de Nuuk, capital de Groenlandia - Ben Birchall/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha inaugurado este jueves su nuevo consulado en la capital de Groenlandia, Nuuk, en medio de una concentración multitudinaria frente a sus puertas por parte de los residentes de la isla, que han expresado su rechazo ante la retórica intervencionista del presidente estadounidense, Donald Trump.

La ceremonia de apertura del nuevo consulado, a la que no ha asistido ningún representante del Gobierno groenlandés, ha contado con la intervención del embajador estadounidense en Dinamarca, Ken Howery, quien ha subrayado que el futuro de Groenlandia lo deciden los groenlandeses.

Los manifestantes, que se han agolpado a las puertas del nuevo consulado, han coreado cánticos como "Vete a casa, Estados Unidos" mientras ondeaban banderas de Groenlandia y carteles en contra del magnate republicano en medio de un importante dispositivo policial para garantizar la seguridad pública.

Washington ha decidido trasladar su consulado desde un edificio más pequeño en el puerto a una sede más amplia en el centro de la ciudad que tiene alrededor de 3.000 metros cuadrados y cuenta con tres plantas, según ha recogido el diario 'Sermitsiaq'.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, transmitió esta semana al enviado especial estadounidense, Jeff Landry, que la isla no está en venta durante una reunión que calificó de "constructiva", pero en la que dejó claras sus 'líneas rojas'.

Landry, quien es gobernador de Luisiana, aterrizó el pasado domingo en Nuuk junto con una pequeña delegación para participar en una conferencia empresarial sobre el futuro de Groenlandia coincidiendo con la inauguración del nuevo consulado.