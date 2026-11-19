El enviado de Estados Unidos, Jared Kushner, durante una visita a Rusia a 12 de noviembre de 2026 - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El enviado especial de Estados Unidos y yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, ha insistido este jueves en que Rusia se ha comprometido a mantener un formato "multilateral" de negociaciones sobre Ucrania con la participación de representantes europeos.

Kushner ha abanderado la participación estadounidense en la cumbre de la Coalición de Voluntarios en Berlín (Alemania) donde se ha escenificado el apoyo al presidente de Ucrania, Volodmir Zelenski, para lanzar unas negociaciones que propicien una paz "justa" y eleven la seguridad del continente.

Las declaraciones de Kushner tienen lugar horas después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, cuestionara abiertamente la necesidad de incluir a un equipo europeo de negociadores y planteara en su lugar que visitaran Moscú para explicarle en persona por qué deberían participar, dado que Europa, a su parecer, no tiene interés alguno en alcanzar la paz.

"Lo más importante es que Rusia ha acordado su implicación en un formato multilateral con los europeos, porque hemos explicado a los rusos que Europa es un actor esencial", ha indicado.