EEUU intercepta y hunde en el Pacífico una embarcación supuestamente vinculada a la banda Los Choneros

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MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este miércoles la interceptación y hundimiento en el océano Pacífico de una embarcación usada supuestamente para el reabastecimiento de combustible en operaciones de narcotráfico que vincula a Los Choneros, antes de agregar que los detenidos en la operación serán entregados a las autoridades de Ecuador.

El Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) ha indicado en un mensaje publicado en redes sociales que la operación, llevada a cabo el martes, permitió "interceptar con éxito" una "estación flotante de reabastecimiento que daba apoyo a operaciones ilícitas de narcotráfico marítimo en el Pacífico oriental".

"La información de Inteligencia confirmó la vinculación de la embarcación con la violenta organización narcoterrorista Los Choneros", ha señalado, antes de resaltar que "tras inspeccionar la nave y desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses procedieron a hundirla".

Así, ha recalcado que "las personas retiradas de la embarcación serán entregadas a las autoridades ecuatorianas" y ha agregado sus fuerzas "siguen llevando a cabo operaciones precisas y profesionales para desmantelar las redes logísticas que alimentan el narcotráfico en el hemisferio occidental".

"Estamos ejerciendo una presión implacable sobre estos narcoterroristas y golpeándolos donde más les duele: desmantelando sus complejas redes, interrumpiendo su sofisticada logística y asestando un golpe a sus finanzas", ha dicho el comandante del SOUTHCOM, Francis Donovan, quien ha subrayado que "esta es la pinta de una fricción sistémica total".

Esta actuación se enmarca en un momento en el cual el Ejército estadounidense ha reivindicado la interceptación y hundimiento desde finales del pasado mes de agosto de al menos siete embarcaciones ecuatorianas, en aguas del Pacífico, a las cuales ha vinculado con la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador.