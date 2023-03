EEUU lamenta la detención en Rusia del periodista de 'The Wall Street Journal' Evan Gershkovich

Anexo del Centro Rockefeller en Midtown Manhattan - TAIDGH BARRON / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha lamentado este jueves la detención en Rusia del periodista Evan Gershkovich, que trabaja para el diario estadounidense 'The Wall Street Journal', por supuestas actividades de espionaje que ya han sido negadas por el medio.

"Cada vez que un ciudadano estadounidense es detenido en el extranjero, inmediatamente buscamos acceso consular y brindar todo el apoyo necesario", ha expresado Blinken en un breve comunicado, agregando que el Departamento de Estado está en contacto con el diario estadounidense en el que escribe el periodista detenido.

Asimismo, el secretario de Estado estadounidense ha señalado que Washington condena "en los términos más enérgicos posibles" los "continuos intentos del Kremlin de intimidar, reprimir y castigar a los periodistas y las voces de la sociedad civil", ha recogido la cadena CNN.

Tras conocerse su detención, el diario estadounidense, además de negar las acusaciones vertidas por Moscú, ha mostrado su solidaridad con el informador, que se ha convertido en el primer periodista de un periódico de Estados Unidos en ser arrestado por cargos de espionaje en Rusia desde la Guerra Fría.

Gershkovich trabajó previamente para la agencia francesa de noticias AFP y el diario ruso 'The Moscow Times'. Asimismo, ha publicado en 'The New York Times', 'The Economist', 'MIT Technology Review', 'Foreign Policy' y Politico Europe, entre otros medios, según recoge su página web.