EEUU mantiene su apoyo a las negociaciones en Madrid para lograr una salida al conflicto del Sáhara Occidental

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha reiterado este lunes su respaldo a las negociaciones que alberga Madrid entre representantes de España, Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania para lograr una solución al contencioso de la antigua colonia española del Sáhara Occidental.

"Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos mantiene su compromiso con una solución justa, duradera y mutuamente aceptable en pro de una paz duradera y un futuro mejor para todos en la región", ha publicado en redes sociales el asesor para Asuntos Árabes y Africanos del Departamento de Estado norteamericano, Massad Boulos, en un mensaje que cita una publicación anterior sobre la reunión de Madrid.

Fue el pasado jueves cuando Estados Unidos informó de que junto a la ONU iba a "facilitar" contactos en la capital española entre las seis partes citadas "para la aplicación de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

El portal de noticias El Confidencial informó el pasado sábado citando fuentes diplomáticas de que el primer encuentro entre las partes se produciría el domingo en Madrid y con carácter secreto. Las delegaciones estarían dirigidas por los ministros de Asuntos Exteriores de Marruecos, Argelia y Mauritania y un representante del Frente Polisario, según esta fuente.

La negociación se basa en la Resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

El último revés para los saharauis fue el apoyo de los gobiernos español y francés al plan de autonomía marroquí, un cambio de postura calificado de traición por el Polisario, que recuerda que España es aún 'de iure' la potencia administradora del Sáhara Occidental. Estados Unidos también respalda el plan de autonomía marroquí y en 2020 Donald Trump firmó el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el territorio en disputa.