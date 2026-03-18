Rusia apunta que EEUU "está destruyendo con sus propias manos" su imagen de guardián con la guerra de Irán

Archivo - Nikolai Patrushev, asesor del presidente Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Valery Sharifulin - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nikolai Patrushev, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, ha señalado que la guerra de Irán, además de las repercusiones bélicas, está teniendo consecuencias negativas para la proyección internacional de Estados Unidos. "Están destruyendo con sus propias manos su condición de garante de la seguridad", ha valorado.

Patrushev ha afirmado que esta guerra, que "carece de justificación y de causas objetivas", no beneficia a ninguna de las partes, incluido a Estados Unidos y a la imagen que proyecta hacia sus aliados en todo el mundo, que ven incluso ahora cómo intenta relegar en ellos la seguridad del estrecho de Ormuz.

"Estados Unidos ha pedido a los miembros de la OTAN y a otros países que envíen sus flotas a la región para trasladarles la responsabilidad" de la seguridad de esta vía marítima, por la cual circula una cuarta parte del petróleo mundial.

Patrushev ha advertido en una entrevista para el diario ruso 'Kommersant' que las consecuencias de esta guerra probablemente provoquen el retroceso "durante años" del sistema de relaciones comerciales y económicas mundiales, mientras los combates provocan daños a las instalaciones petroleras y otras infraestructuras.