EEUU muestra su "preocupación" por la condena al artista chino Gao Zhen y reivindica la libertad de expresión

Archivo - Imagen de archivo de un edificio del Departamento de Estado de EEUU. - Michael Kappeler/dpa - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han mostrado este miércoles una "preocupación significativa" ante la condena a tres años de prisión emitida por un tribunal de China contra el artista Gao Zhen, de origen chino y residente permanente en territorio estadounidense, y han reivindicado la defensa de la libertad de expresión.

Un portavoz del Departamento de Estado ha indicado en declaraciones concedidas a Europa Press que los delitos que se le imputaban --difamar a héroes y mártires, en relación con una serie de esculturas satíricas, entre las que se incluía varias de Mao Zedong-- estaban vinculados a unos hechos acontecidos "años antes de que se aprobara la ley" por la que ha sido ahora condenado.

"Estados Unidos sigue apoyando el derecho a la libertad de expresión, lo que incluye la expresión de este derecho mediante el arte", ha indicado el portavoz, que ha explicado, a su vez, que las autoridades chinas negaron a los diplomáticos de la Embajada de Estados Unidos en Pekín asistir al juicio en su contra.

"Varias de las misiones diplomáticas que intentaron supervisar el veredicto y la emisión de la sentencia ante el tribunal de Sanhe, en la provincia de Hebei, el 25 de agosto, recibieron un 'no' por respuesta", ha zanjado.

El artista fue detenido en agosto de 2024 bajo sospecha de violar las leyes chinas durante sus visitas al país para ver a sus familiares. A raíz del dictamen emitido el martes a puerta cerrada en Sanhe, Gao deberá permanecer en prisión hasta el 25 de agosto de 2027 --teniendo en cuenta que ya lleva dos años encarcelado--.

Desde su detención, artistas, miembros del sector y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han pedido su liberación de forma inmediata. De momento, su mujer tiene prohibido abandonar China por motivos de "seguridad nacional" y su hijo, ciudadano estadounidense, sigue sin poder regresar a Estados Unidos.

El pasado mes de abril, Naciones Unidas expresó su "preocupación" por el encarcelamiento del artista, que se encontraba entonces pendiente de que finalizara el juicio en su contra.