EEUU muestra su "preocupación" por el ébola: "No queremos que nadie muera pero tampoco que entre en el país"

Imagen de archivo de un ciudadano congoleño en una calle de Goma durante el brote de ébola. - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha mostrado este jueves su "preocupación" por el brote de ébola decretado en el noreste de República Democrática del Congo (RDC) y que deja ya unos 500 casos y más de 130 muertes sospechosas en el país, y ha afirmado que si bien las autoridades estadounidenses "no quieren que nadie muera" por el virus, "la prioridad es que no entre en el país".

"Nos preocupa. No queremos que nadie muera ni se vea afectado pero tampoco que entre en el país", ha aseverado en declaraciones a la prensa desde el aeropuerto de la ciudad de Miami antes de desplazarse hasta Suecia para la cumbre de homólogos de los países de la OTAN. "Vamos a trabajar con cualquiera que quiera resolver ese problema", ha añadido.

En este sentido, ha afirmado que "lo que hay que conseguir es que esto no afecte a Estados Unidos, que no haya aquí casos de ébola". "Ayer se desvió un vuelo que iba a Detroit; el primer objetivo es garantizar la protección de nuestros ciudadanos", ha explicado.

"El segundo objetivo", ha dicho, "es hacer todo lo posible por ayudar a los ciudadanos de RDC y de los países vecinos, para que no se extienda". "En las próximas horas sabremos cuántos casos más han registrado", ha manifestado, antes de señalar que "se les ha ofrecido ayuda". "Tenemos que reconocer también que este brote comenzó en un país roto por la guerra, en una zona muy rural, que no tiene redes que sí puede haber en otros sitios", ha declarado.

El Ministerio de Sanidad congoleño indicó el miércoles en su último balance que hasta ahora se han detectado 513 casos sospechosos, incluidos ocho confirmados con pruebas de laboratorio y 69 hospitalizados, así como 131 muertes sospechosas, incluidas cuatro entre personal sanitario. A ello se suman dos casos en Uganda, incluido un fallecido.

RDC ha puntualizado que las zona más afectadas por el brote son las de Mongbwalu y Rwampara, en la provincia de Ituri (noreste), si bien también se han registrado impactos por el ébola en Bunia y Nyakunde, también en Ituri, así como en Butembo y Goma, en la adyacente provincia de Kivu Norte.