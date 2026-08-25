EEUU ofrece hasta 8,6 millones de euros por información sobre altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán

Archivo - El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, en una fotografía de archivo - Europa Press/Contacto/Sobhan Farajvan - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha ofrecido recompensas de hasta diez millones de dólares (alrededor de 8,6 millones de euros) por información sobre cinco altos cargos de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre ellos el comandante del organismo, Ahmad Vahidi, en el marco de su campaña de "guerra económica" contra el país asiático.

El programa de Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado estadounidense ha especificado que estas cinco personas, entre las que están los jefes de importantes ramas de la Guardia Revolucionaria, "encabezan y dirigen a elementos" del organismo que "planean, organizan y ejecutan actos terroristas en todo el mundo".

"Si tienen información sobre estos u otros líderes clave de la Guardia Revolucionaria de Irán o sus ramas, envíenla a través de nuestra línea de pistas en Tor o Signal", ha apuntado en un mensaje en redes sociales, antes de prometer a estas personas ser "seleccionables para una reubicación y una recompensa".

El anuncio ha llegado al hilo de un amplio paquete de sanciones contra "múltiples entidades, individuos y embarcaciones" a las que acusa de "facilitar las actividades desestabilizadoras" del Gobierno de Irán, horas después de anunciar el inicio de la ofensiva comercial contra la República Islámica.

Este paso de Washington llega además después de que terminara el plazo de 60 días que se dieron Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo global para el fin del conflicto abierto tras la ofensiva estadounidense-israelí lanzada el 28 de febrero, si bien las partes no han logrado cerrar un pacto, con temores sobre un posible estallido de un nuevo conflicto a gran escala.