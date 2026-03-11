EEUU pide a civiles evitar instalaciones portuarias que usa Irán ante el aumento de los ataques navales

Buques de la Armada iraní durante un ejercicio militar en el Golfo Pérsico, en el sur de Irán. - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha pedido este miércoles que civiles eviten las instalaciones portuarias que usa Irán, ante el redoble de los ataques navales, en particular en la zona del estrecho de Ormuz, avisando de que este tipo de estructuras serán "objetivos legítimos" si se emplean con fines militares.

"Las fuerzas de Estados Unidos instan a los civiles en Irán a evitar inmediatamente todas las instalaciones portuarias donde estén operando fuerzas navales iraníes", ha indicado el Mando Central del Ejército (CENTCOM) que a su vez pide a los trabajadores portuarios iraníes, el personal administrativo y las tripulaciones de buques comerciales que "eviten los buques navales iraníes y el equipo militar".

"El régimen iraní está utilizando puertos civiles a lo largo del estrecho de Ormuz para llevar a cabo operaciones militares que amenazan la navegación internacional. Esta acción peligrosa pone en riesgo la vida de personas inocentes", ha indicado, tras recalcar que, si se usan con fines militares, estas infraestructuras "pierden su estatus de protección" y serán "objetivos militares legítimos".

El Ejército norteamericano ha subrayado que no puede garantizar la seguridad de los civiles cerca de instalaciones utilizadas por Teherán "con fines militares", aunque indica que seguirá tomando "todas las precauciones factibles para minimizar el daño a la población civil".