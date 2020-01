EEUU pide "transparencia" a China sobre el nuevo coronavirus y ofrece asistencia

Publicado 28/01/2020 19:15:06 CET

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Sanidad de Estados Unidos, Alex Azar, ha instado a China a mantener una postura "abierta" y ser completamente "transparente" en relación con el nuevo coronavirus, que ha dejado hasta el momento 106 muertos y más de 4.600 afectados, y ha ofrecido asistencia al gigante asiático.

"Estamos instando a China a que haga uso de una mayor cooperación y transparencia", ha subrayado Azar, que ha aconsejado a la población estadounidense "reconsiderar viajar a China" por el momento, según informaciones de la cadena de televisión CNBC.

En este sentido, el secretario ha señalado que la posibilidad de introducir restricciones al viaje deben estar sobre la mesa dado que el "virus podría constituir un riesgo muy grave para la salud pública".

"Estamos continuamente preparándonos para la posibilidad de que la situación empeore", ha aseverado Azar durante una rueda de prensa. "Los estadounidenses no deben temer por su propia seguridad. Parte del peligro que corremos es que no sabemos todo lo necesario sobre este virus... Pero eso no evita que nos preparemos y respondamos", ha expresado.

Por su parte, el director del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, Robert Redfield, ha confirmado que "el nivel de alerta en Estados Unidos es bajo". "Ahora mismo no se está propagando el virus aquí entre nuestras localidades", ha aclarado.

El epicentro del brote y el país más afectado por el mismo es China, si bien el coronavirus se ha extendido ya a otros países del sureste asiático y también se han detectado casos en Europa y América.

El presidente chino, Xi Jinping, ha comparado este mismo martes el coronavirus con el "diablo" y ha indicado que la tarea más urgente del país en estos momentos es combatir el brote.

Los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, y dificultades para respirar. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.